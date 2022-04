Annacris lança o single '(re)lembra?' que aborda a solidão da mulher negra

Annacris lança single e clipe em Sabará (foto: Jonathan Fidelis/Divulgação)



Como forma de encontrar o público depois da pausa nas apresentações causada pela pandemia da COVID-19, a cantora Annacris lança o single “(re)lembra?”, via streaming, e exibe seu clipe em um evento no Solar Dona Sofia, antiga Biblioteca Pública de Sabará, no dia 6 de maio. A exibição acompanhará a exposição “Abayomis” da artista, e também diretora do clipe, Massuelen Cristina.



A solidão da mulher negra, tratada na música, se refere às vivências dela em uma sociedade que não a coloca como pessoa com o direito de ser amada e cuidada. Essa visão cruel é formada no imaginário coletivo que a mulher ideal, para amar e constituir família, não é a de pele negra.





“Mas a solidão da mulher negra não está exclusivamente no campo afetivo. Falando do meu campo de atuação, na caminhada na música, nos vemos incapazes de fazer e nos sentimos, muitas vezes, incompreendidas e sozinhas para realizar feitos. A solidão também existe dentro da arte”, analisa Annacris.

Annacris, nascida e criada em Sabará. na Região Metropolitana de Belo Horizonte, faz o movimento de fortalecer o cenário cultural da cidade histórica, firmando parceria com o produtor musical Thiago Guedes e o artista plástico Sérgio Pacheco para criar “(re)lembra”. “Construí de uma forma coletiva essa musica, que é uma realização não só minha, mas do Musa Lab, um selo da cidade. A gente vem tentando quebrar um pouco dessa história metropolitana, de sempre estar à margem da capital”.





A escolha do casarão colonial do Solar Dona Sofia, que abrigou muitos negros escravizados em Sabará, cidade histórica com passado escravagista, não se deu pelo acaso. A decisão de lançar o clipe e realizar a exposição no local tem valor simbólico: mulheres negras ocupando esse lugar com arte, como forma de ressignificar locais históricos e proporcionar mudanças para o futuro.





“É a transformação do futuro e, principalmente, do presente, na forma de ocupar e fazer de uma forma diferente do que outras mulheres negras fizeram anos atrás, na época em que o casarão foi construído”, conclui Annacris.





