Indígena Xavante representará o Brasil em competição de Cross Country

Manuel representará o Brasil em sua primeira competição internacional no Espirito Sento no domingo (27/3) (foto: Reprodução / CBAt)



O indígena da etnia Xavante Manuel Tsiwario, de 16 anos, estará entre os 18 representantes do Brasil dos Campeonatos Pan-Americano e Sul-Americano de Cross Country, corrida a corta-mato, que será realizado na cidade de Serra, no Espírito Santo, neste domingo (27). Manuel competirá na categoria sub-18 contra atletas do Canadá, México, Paraguai, Uruguai, Peru, Bolívia e Colômbia.



Com pouco mais de um ano de treinamento, o atleta venceu a etapa regional do Centro-Oeste, em Bonito (MS), no dia 20 de fevereiro, e terminou em quarto lugar na etapa nacional da Copa Brasil Loterias Caixa no dia 13 de março, com a marca de seis quilômetros em 21 minutos e 50 segundos.





Em janeiro deste ano, Manuel passou a morar na Casa dos Atletas de Barra das Graças, ocasião em que deixou a aldeia pela primeira vez. "Ele ainda tem muitas dificuldades de comunicação, nunca havia saído da aldeia e está aprendendo português", conta Sivirino.

O esporte levou Manuel para uma nova rotina. "Nunca havia viajado de avião, como foi para Serra, nunca tinha andado de escada rolante, de elevador, ou ficado em prédio como no hotel. Tudo é novidade para ele", completa. O treinador conta ainda que seu objetivo é expandir a prática de esportes entre os povos indígenas. Ele busca parceiros para realizar a 1ª Olimpíada do Vale do Araguaia.





Outros atletas indígenas que já representaram o Brasil em competições foram Yuri Moreira Benites, da etnia Guarani Kaiowá (MS), no sub-20 de lançamento de dardo e Mirelle Leite, da etnia Xukuru (PE), nos 3 mil metros com obstáculos e 5 mil metros.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz