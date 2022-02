BBB22: discurso de Tadeu Schmidt abre debate sobre ensino de Libras no país

Tadeu Schmidt durante discurso de eliminação em Língua Brasileira de Sinais (foto: TV Globo/Reprodução)





Nessa terça-feira (01/02), ocorreu a segunda eliminação no Big Brother Brasil de 2022. Quem saiu foi Rodrigo, que já rendeu diversos debates sobre temas envolvendo raça e gênero dentro e fora da casa, mas o protagonismo da noite foi dado à Jessilane, ao apresentador Tadeu Schmidt e, claro, à Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Durante o discurso de eliminação , Tadeu pontuou sobre os sinais que os participantes poderiam ou não estar captando no jogo, e finalizou a fala com um trecho em Libras, deixando Jessi e o público apreensivo. Jessilane é professora e é a única participante que tem conhecimento da língua, que aprendeu para levar mais acessibilidade às salas de aula.



Libras e a Educação

A Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida como uma das línguas oficiais do país em 2002 pela Lei de n° 10.436 e é regulada pelo Decreto n° 5.626/2005. Ela foi criada para promover a inclusão social de pessoas surdas e, ao invés do som, utiliza gestos como meio de comunicação, combinando movimentos das mãos e expressões faciais e corporais.





Apesar do teor oficial, o ensino de Libras e a formação escolar de pessoas surdas no Brasil, pauta que chegou a ser tema da redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2017, ainda são precários. No entanto, a língua, considerada um idioma, é fundamental para o desenvolvimento social e emocional não apenas do deficiente auditivo, mas também de todos que convivem com ele.





Por muito tempo, a falta de acessibilidade e o preconceito foram motivo para que muitas pessoas com deficiência (PcD) deixassem de frequentar determinados espaços, e a escola foi um deles. O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) publicou, em 2019, um censo mostrando que quase 30 mil crianças e adolescentes com deficiências deixaram as escolas públicas em 2018, e que a taxa de reprovação destes estudantes é de 13,8%, comparados aos 8,7% do grupo sem deficiência.





A educação inclusiva é um método para aumentar a presença de PcD no ambiente escolar e, para que ocorra a integração de pessoas surdas no Brasil, é importante que seja naturalizada, também, a Língua Brasileira de Sinais. Por este motivo, ela é disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores desde 2005, mas, ainda assim, o trajeto para a inclusão é bem longo.





A visão positiva sobre o discurso





Enquanto Tadeu falava por meio de Libras, Jessilane, ansiosa e quase aos prantos, traduziu: "Professora, não fique triste. Calma, calma!". A internet estremeceu com a ação do apresentador e trouxe à tona a discussão sobre a naturalização da surdez e o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais.





Esse discurso final do Tadeu disse MUITO pro brasileiro. A nossa necessidade de humanizar a surdez e que a comunicação também é um cuidado direto e integral a pessoas surdas.

É uma baita visibilidade pra essa luta %uD83E%uDD70 %u2014 Sam Luz -JOGO TAROT (@samguaja) February 2, 2022





Tadeu não usou Libras pra eliminar a Jessi, nem pra dar indireta negativa, nem pra menosprezar



Tadeu usou Libras pra acalmar a professora da forma que ela ensina os seus alunos e os participantes da casa. ele usou Libras pra dizer que ela tá bem e eu achei isso sensível demais %u2014 ana clara (não a do bbb) (@anaclaramoniz) February 2, 2022





Muito bom a Jessi explicando que não existe %u201Cmudo%u201D. Afinal, %u201Cmudo%u201D é quem não fala, e os surdos tem a Língua Brasileira de Sinais e se comunicam através dela.



Uma das ADMs também aprendeu um pouco sobre isso quando cursou a disciplina obrigatória de Libras na faculdade. %u2014 Linn da Quebrada %uD83E%uDDDC%uD83C%uDFFD%u200D%u2640%uFE0F (@linndaquebrada) February 2, 2022





O TADEU É GIGANTE!!!!!!!



MUITO IMPORTANTE ELE FALAR EM LIBRAS EM REDE NACIONAL.



TODO MUNDO DEVERIA APRENDER E SABER LIBRAS.



Inclusive o BBB poderia colocar na edição. %u2014 Tati Nefertari (@TatiNefertari) February 2, 2022