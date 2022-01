BBB 22: imitação de Eslovênia e Laís sugere comparação de Natália a macaco

Laís fez gestos semelhantes a macaco logo depois de uma conversa que falavam de Natália (foto: TV Globo/Reprodução)

As sisters Laís, Eslovênia, Bárbara e Maria protagonizaram cena no BBB 22 que levanta a polêmica: elas tiveram uma atitude preconceituosa em relação à Natália? As quatro conversavam sobre Naty, quando Laís e Eslovênia fizeram imitações que remetem ao comportamento de macaco.

Eslovênia diz "acho que foi Natália". E Bárbara responde: "posso ser burra? Posso". Bárbara, então, vai conferir se Natália estava ouvindo e segue em direção ao quarto Lollipop. Maria responde: "eu tenho certeza que somos chacota lá fora. Chacota".

Então, Laís começa a fazer imitações e é seguida por Eslovênia nos gestos. Bárbara e Maria riem e as quatro fazem um trenzinho e seguem em direção à sala, onde estão outros brothers. No banheiro ao lado, Natália percebe que estão falando dela: "ah, Deus! Me dá força."

A atitude de Laís e Eslovênia foi questionada nas redes sociais. Uma das críticas foi feita pela arquiteta e apresentadora do GNT Stephanie Ribeiro, uma ativista da luta antirracista.

"O que vimos é que a falota de bom senso, respeito, e noção, acompanham pessoas em todos os aspectos. É inegável que o mal estar que eu estou sentido e que outras pessoas negras sentiram não seja visto por alguns como justo", escreveu.

A arquiteta, então, pergunta a razão de as sisters terem feito gestos que remetem a macaco em uma conversa que citaram Natália. "Qual o sentido desse comportamento? Ainda mais quando o assunto da conversa era uma pessoa negra. Falta cuidado? Falta bom senso?", questionou.