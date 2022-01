'O Território' divulga cultura indígena no Festival Sundance 2022

"O Território" é uma realização do diretor Alex Pritz em parceria com povo Uru-eu-wau-wau, de Rondônia (foto: Divulgação)



O Brasil será representado no Festival Sundance de Cinema, maior festival de audiovisual independente dos Estados Unidos e um dos mais importantes do mundo, com o filme "The Territory" (O Território, em português), na categoria para documentários internacionais. O festival começa nesta quinta-feira (20/01) e segue até o dia 30.





O documentário mostra os jovens líderes indígenas, como Bitate e Ari, junto à mentora, a ativista ambiental Neidinha, arriscam as vidas para defender a floresta. Em contrapartida, são apresentados agricultores indigentes ansiosos por estabelecer um assentamento, e incursões individuais que derrubam a floresta para estabelecer propriedades rurais.

É a primeira vez que o festival criado por Robert Redford será realizado no formato híbrido, com seções presenciais em Utah, sede do festival, e online, o que, segundo Tabitha Jackson disse à AFP, deve "maximizar a flexibilidade" e oferecer "o melhor de dois mundos".

