Candidatas trans com registro civil feminino poderão disputar o Miss França

Miss França 2022 (foto: Menahem KAHANA / AFP)

Pessoas transgênero que forem reconhecidas como mulheres no Registro Civil francês vão poder participar do Miss França, declarou nesta quinta-feira (16/12) a presidente do concurso.Os concursos Miss Panamá e Miss África do Sul anunciaram este ano que também seriam abertos a candidatas trans."Não há nenhum problema" para que estas pessoas "com identidade civil feminina" possam se inscrever, explicou Alexia Laroche-Joubert, presidente da empresa organizadora do concurso na França, em declarações à Sud Radio.A edição de 2022 do concurso de beleza voltou a ser alvo de críticas feministas, como ocorreu em anos anteriores. A própria ministra da Igualdade, Elisabeth Moreno, considera as regras do concurso "completamente desfasadas".Só as mulheres solteiras e sem filhos, com idades entre 18 e 24 anos, e com no mínimo 1,70 metro de altura, podem disputá-lo. "Está claro que algumas coisas devem mudar (...) Estou refletindo a respeito", reconheceu Laroche-Joubert, que se justificou alegando que assumiu a direção do concurso há poucos meses.A encarregada assegurou ter conversado com 25 ganhadoras do Miss França para se orientar a respeito.Segundo ela, todas lhe responderam que "não é possível" ter filhos antes de concursar.Nos Estados Unidos, este ano participou do concurso uma mulher que nasceu homem, Kataluna Enriquez, Miss Nevada, de 27 anos.E em 2018 foi coroada Miss Espanha Ángela Ponce, primeira candidata transgênero ao título de Miss Universo.