Anitta é atacada após publicar foto com pai de santo em rede social

Cantora começou a frequentar o terreiro por meio do pai e do irmão (foto: Reprodução)

A cantora Anitta foi vítima de intolerância religiosa ao publicar uma foto com o pai de santo Sérgio Pina, na terça-feira (14/12). Os ataques vindos de usuários das redes sociais fizeram com que a cantora publicasse um áudio criticando a discriminação.





Com a publicação da foto, diversos usuários atacaram Anitta e sua fé. Em alguns comentários, internautas lamentavam a religião da cantora. Outros já relacionavam o sucesso de Anitta com suas crenças e sua presença no terreiro.

Comentários lamentavam fé de cantora (foto: Reprodução)

“Meus Deus! Em que mundo estamos vivendo”, disse um internauta em um dos ataques. “Nunca foi sorte, sempre foi De… não, espera; Sempre foi macumba”, comentou outro usuário.





Sucesso de cantora foi muito relacionado de forma preconceituosa com sua religião (foto: Reprodução)





Anitta frequenta o terreiro de Candomblé em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio, há mais de oito anos, levada inicialmente por seu pai Mauro Machado e seu irmão Renan. Nas fotos publicadas, a cantora veste roupas do candomblé. Em 2020, revelou que era uma ekedi, uma das funções nas religiões de matriz africana em que a pessoa não recebe os orixás, conduzindo e acolhendo outros membros que realizam a atividade.





No Brasil, a intolerância religiosa é considerada crime pela Lei nº 9.459, de 1997. No documento, o artigo 20 criminaliza casos em que o indivíduo “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.