Jovem negra tem tranças cortadas e mãe denuncia racismo

A minha filha virou para trás e perguntou por que ela tinha cortado e a menina falou que quis cortar e que o cabelo da minha filha era de negro e que era ruim. Simples assim", desabafou a mãe da garota. (foto: Reprodução/Instagram) Uma denúncia de racismo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (15/12). Em vídeo publicado no Instagram, a mãe de uma garota de 13 anos - ambas vivem em Pedras Grandes (SC) - relata que a filha teve as tranças cortadas por uma colega, que "justificou" o ato: "Isso é cabelo de negro e ruim".





Ao tomar conhecimento do fato, a mãe afirma ter ligado para a coordenadora do colégio, que se comprometeu a conversar com a aluna hostil. Cristina, no entanto, queixa-se de que a filha não recebeu nenhum pedido de desculpas, e que nenhum membro da diretoria da escola a procurou para saber como ela se sentia.





Após os ataques racistas, a jovem teria chegado em casa aos prantos, pedindo para que suas tranças fossem desfeitas.





Inquérito

Cristina registrou queixa na Polícia Civil, que trata o fato como infração análoga ao crime de injúria racial. A corporação, por sua vez, coletou provas na escola e encaminhou o caso ao Ministério Público de Santa Catarina.





De acordo com a advogada que representa a vítima, a família já não mora em Pedras Grandes. A mudança já era planejada, mas o episódio de racismo teria acelerado a saída, já que a adolescente menina não queria mais retornar às aulas presenciais.





Em nota, a Secretaria de Educação do estado afirmou que “orienta a coordenadoria regional e a equipe gestora da unidade escolar para que tomem todas as medidas administrativas e pedagógicas cabíveis diante do caso". O órgão também diz oferecer "todo apoio à vítima" e que zela pela preservação da identidade dos envolvidos”.