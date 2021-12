Lewis Hamilton recebe título de cavaleiro do Império Britânico

Lewis Hamilton recebe título de cavaleiro britânico em cerimônia no Castelo de Windsor (foto: Reprodução: The Royal Family )



O piloto de Formula 1 Lewis Hamilton foi condecorado pelo Príncipe Charles, na manhã desta quarta feira (15), com o título de cavaleiro da Ordem do Império Britânico em uma cerimônia no Castelo de Windsor. O heptacampeão passa a ser agora Sir Lewis Hamilton.

O piloto de Formula 1 Lewis Hamilton foi condecorado pelo Príncipe Charles, na manhã desta quarta feira (15), com o título de cavaleiro da Ordem do Império Britânico em uma cerimônia no Castelo de Windsor. O heptacampeão passa a ser agora Sir Lewis Hamilton.

Hamilton é o quarto piloto a receber o título pelos feitos no automobilismo. Antes dele foram condecorados Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Sir Jack Brabham.



Símbolo de ativismo





Hamilton é o primeiro piloto negro da Formula 1 e está presente ativamente na luta contra o racismo e desigualdade social. O piloto usa seu talento e visibilidade para realizar protestos nas corridas que participa.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton)



Em suas corridas fez o gesto de erguer o punho no ar, símbolo do movimento Black Power, já cruzou os braços no peito, em referência ao personagem Pantera Negra, e em novembro deste ano, utilizou um capacete com as cores LGBT e os dizeres “we stand together” (nós estamos juntos).

Lewis apareceu com camisetas com os dizeres “Black Lives Mater” e “prendam os policiais que mataram Breonna Taylor”, jovem negra morta a tiros em ação policial no início de 2020, realizou postagem em novembro de 2020 com mensagem de condolência pela morte de João Alberto Silveira Freitas, morto por agressão em um supermercado de Porto Alegre, onde escreveu “nós temos que lutar para impedir que isso continue”.





Além disso, Hamilton é criador da Mission 44, uma fundação para apoiar, defender e capacitar jovens de grupos sub-representados, no Reino Unido e é líder do programa “We race as one” (nós corremos como um) pela igualdade, diversidade e inclusão de grupos minoritários na Formula 1, criada depois da cobrança pública do piloto por um posicionamento da categoria.

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz