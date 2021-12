Indígena é premiada pela Sociedade Brasileira de Arqueologia

A pesquisadora indígena Laklãnõ Xokleng Walderes Coctá Priprá, de Santa Catarina, recebeu o Prêmio de Excelência em Mestrado 2021. O reconhecimento, concedido pela Sociedade Brasileira de Arqueologia, vem devido às contribuições com os estudos sobre seu próprio povo.

Pioneira, Walderes é a primeira mestra indígena na área de arqueologia no Brasil. O prêmio conquistado é fruto do trabalho “Lugares de acampamento e memória do povo Laklãnõ Xokleng, Santa Catarina”. Na pesquisa, apresentou os principais lugares ocupados pelos povos Laklãnõ Xokleng, no Vale do Itajaí, no interior do estado de Santa Catarina, ao longo da história do Brasil.