Para além da coreografia, grupo BTS introduziu língua de sinais em clipe e movimentou buscas na web em categoria sobre 'representação' (foto: Reprodução/ Youtube)







Nos últimos anos, o Google está divulgando quais foram as principais pesquisas em sua plataforma de buscas digitais. Em 2021, o tema Representação ganhou uma aba específica que apresentou alguns dos principais termos buscados sobre o tema.

Os resultados foram organizados por meses do ano, tanto nos assuntos gerais como nos tópicos específicos como o de 'representações'. As pesquisas exibidas são as que quebraram recordes de buscas pelos usuários e se destacaram durante o período.





Confira alguns dos assuntos sobre diversidade e representação que mais movimentaram o buscador:

‘O que é Queer?’

A pergunta sobre o significado da palavra queer ganhou expressão no mês de janeiro de 2021. Integrante da sigla LGBTQIA+, queer faz é a expressão utilizada para representar aqueles que não se enquadram em representação de gênero e de sexualidade consideradas padrões. O termo teve um aumento de mais de 1010% em comparação com o mês de dezembro de 2020. Além disso, de acordo com o buscador, o Brasil foi o terceiro país no mundo que mais pesquisou o termo.





Bifobia





A aversão a pessoas que se identificam como bissexuais foi um dos temas mais buscados no mês de março de 2021. O país liderou as buscas do termo do mundo todo neste período. Bifobia também teve pico de buscas nos meses de fevereiro, maio e outubro no Brasil e aumentou o debate sobre o preconceito e sobre orientação sexual no ambiente digital.

Te amo em língua de sinais

Um clipe lançado pelo grupo de K-POP BTS instigou muitas pessoas sobre o uso de língua de sinais, levando ‘te amo em língua de sinais’ ao topo das buscas digitais. Em ‘Permission to Dance', os integrantes traduzem simultaneamente algumas das partes da letra que cantam.

Em entrevista dada durante o programa 8 News, J-Hope, um dos integrantes do BTS mencionou alguns sentimentos que os levaram a adotar a língua inclusiva.





“Nós incorporamos a linguagem de sinais internacional e a mostramos tanto em vídeo quanto em apresentações ao vivo, porque queríamos compartilhar energia positiva, conforto e esperança com todos”, comentou J-Hope.

Positivismo corporal

A aceitação e a diversidade dos corpos também estiveram nos temas de destaque dentro da 'representação' com a expressão positivismo corporal. O resultado indica que não somente o Brasil, mas a maioria dos países do mundo aumentou a procura pelo termo durante o mês de junho.





Parada do Orgulho perto de mim





Uma das principais manifestações de luta pelos direitos de pessoas LGBTQIA no Brasil tomou o centro das pesquisas sobre diversidade no mês de junho. No período, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e atraiu muitas pessoas que procuravam eventos em suas cidades de residência.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.