'Dia do Orgulho Hétero' é aprovado em Cuiabá

Marcos Paccola é o autor do Projeto de Lei para implementação do Dia do Orgulho Hetero (foto: Câmara Municipal de Cuiabá)



Foi aprovado nesta terça feira (21/12), por 15 votos a 1, o Projeto de Lei que estabelece o “Dia do Orgulho Hétero” em Cuiabá, no Mato Grosso. O PL foi proposto pelo vereador e tenente-coronel, Marcos Paccola (Cidadania), sob a justificativa de que a Constituição Federal estabelece o princípio da igualdade e que "tal garantia não pode ser restrita às minorias".

Clovis, integrante do Conselho Municipal da Diversidade Sexual de Cuiabá, acredita que é um absurdo a criação do Dia do Orgulho Hétero uma vez que a população da cidade sofre com a questão da fome e da pandemia. “Os vereadores se prestam a criar um dia absolutamente do nada, porque cria um dia sem uma pauta, quais as reivindicações esse dia trás?”, questiona.





“Toda população quando tem um dia é para reafirmar a questão da luta, a questão da cobrança de alguma vulnerabilidade, por exemplo. Quando a câmara municipal de Cuiabá cria o dia do orgulho hetero ela está criando na realidade mais um dia no ano, porque os 365 dias do ano já são celebrados pela heteronormatividade”, afirma Clovis.





O Dia Internacional do Orgulho LGBT, 28 de junho, existe devido ao grande preconceito que as pessoas que não se encaixam no que é considerado normativo enfrentam. Mais do que declarar orgulho por ser quem é, o dia é dedicado à luta contra o preconceito, pelos direitos, pela igualdade e pela inclusão, e também à conscientização da população, para refletir sobre a intolerância.





“Não tem fundamento, quando nós falamos de orgulho, de busca pelo orgulho de algo, nós estamos falando de celebrar algo que é muitas vezes criticado e atacado pela sociedade, por isso dizemos que temos orgulho de sermos LGBT, de sermos quem nós somos, porque nós sofremos o preconceito que é imposto pela sociedade”, afirma Gregory, Coordenador Nacional de Comunicação da Aliança Nacional LGBTI.

ORIGEM DO DIA LGBT

%u201CNós temos orgulho porque nós sobrevivemos aos ataques desses que se dizem conservadores%u201D, afirma Gregory Rodrigues (foto: Sharon Mccutcheon)





Os presentes começaram a jogar objetos nos policiais em manifestação à situação, encurralando os policiais no bar. O enfrentamento durou toda a noite, com a ocorrência de um incêndio, e ficou conhecido como “Revolta de Stonewall”. O bar virou então um ponto de manifestação do orgulho de ser LGBT.

Gregory explica que a população LGBT vive uma luta que dura anos, com ataques frequentes à sua existência, “Nós temos orgulho porque nós sobrevivemos aos ataques desses que se dizem conservadores”, afirma.





“Nós queremos apenas ter a nossa família reconhecida pelo Estado e essa garantia ser reconhecida como política de Estado e não política de governo. Daí a importância do Orgulho LGBT, ou de enfrentamento à LGBTIfobia, porque nós estamos mostrando para a sociedade, cada dia mais, que nós existimos, que nós resistimos e exigimos esse respeito”, completa.

