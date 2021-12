No projeto "Mulheres Negras do RAP", Mcs negras fazem uma homenagem a outras mulheres negras importantes para a música nacional (foto: Divulgação)



Com o objetivo de valorizar e divulgar a participação feminina no cenário da música brasileira e homenagear mulheres negras marcantes do segmento, o festival Zandara será realizado nesta quarta-feira (29) , com transmissão pelo YouTube.

Em seguida, entra no ar o “Divas do Hip Hop”, projeto criado para celebrar a presença feminina dentro da cultura Hip Hop. Uma banda composta apenas por mulheres acompanhará as apresentações das MC’s Dryca Ryzzo, Karol de Souza, Kaali, Kelly Neriah, Laysa, Lua Rodrigues, Lurdez da Luz e Nathy MC.





O fechamento do festival será a cargo do projeto “Concerto Hip Hop”, que tem como objetivo de apresentar e divulgar o que há de melhor na música periférica realizada no Brasil.





Serviço

Evento: Festival Zandara

Dia: 29 de dezembro

Horário: 18h