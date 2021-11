Consciência negra: mudança em evento gera polêmica em Ribeirão das Neves

Marcio Roberto Cruz, sacerdote da nação de Angola, irá realizar culto de candomblé durante abertura do evento "Novembro Negro- Orgulho de ser" (foto: Arquivo pessoal)



Comemoração do Dia da Consciência Negra, o evento Novembro Negro – Orgulho de Ser está marcado para sábado, 20 de novembro. O evento inicialmente seria na Praça Central da cidade, mas o local de realização foi alterado para o espaço Ocupa Curumim. A mudança gerou insatisfação.

“É importante um evento desse porte na cidade, pois sempre fomos carentes com esse tipo de evento, ainda mais depois da pandemia. É importante que o povo preto esteja sempre unido celebrando e festejando”, declara um dos organizadores do evento que preferiu não ser identificado. O evento também pretende ser espaço de conscientização e valorização do povo negro.





O evento havia sido autorizado pelo secretário de cultura de Ribeirão das Neves, Adalberto Alves da Costa, para ocorrer na praça central da cidade. Duas semanas antes da data acordada, Adalberto informou a organização do evento Orgulho de Ser que haveria outro evento no mesmo local e no mesmo horário. O evento então foi transferido para o espaço Curumim, no bairro Vila Santa Cruz.





O sacerdote da nação Angola Marcio Roberto Cruz, Tà'tetú ojunyfá, presidirá o momento ecumênico do evento, representando o candomblé. Márcio questiona se o motivo da mudança, uma vez que o local foi alterado depois depois que a prefeitura foi informada que haveria uma celebração do candomblé. Márcio ressalta que outras religiões não enfrentam problemas com cultos em praça pública, mas religiões de matriz africana enfrentam preconceito, mesmo o Brasil sendo um país laico.





“O nosso povo está cansado de chicotadas nas costas. Antes nossos ancestrais, eles apanhavam, e nós apanhamos, hoje, com palavras: negro, macumbeiro, feiticeiro”, declarou Marcio em uma live realizada nesta quinta-feira (18).





Procurado pela reportagem o secretário de cultura, Adalberto Alves, declarou que as informações não procedem. “A Secretaria de Esporte e Cultura apoia todas as ações dentro da política cultural, sem ter nenhum tipo de represália ou questionamento. Isso (o preconceito religioso) não compactua com a nossa política nem com o nosso governo”, disse.





Serviço

Evento: Novembro Negro – Orgulho de Ser

Local: Ocupa Curumim - Av. Gávea, 45, Ribeirão das Neves

Dia: 20/11/2021

Horário: 10:00 as 23:00

Valor: Gratuito