MRV cria programa de trainee para pessoas negras em cargos de liderança

Estudantes e profissionais negros de diversos segmentos em todo país podem participar do processo seletivo de trainee da MRV&CO, que está com inscrições abertas até o dia 12 de dezembro. O programa é destinado a cargos de liderança dentro da empresa. O processo é semelhante a outros já criados no país, como a seleção de estágio da Google Next Step ou do processo de trainee criado pela Bayer, que aceita exclusivamente profissionais negros.

Em 2019, menos de 30% dos cargos de gerência e direção no país eram ocupados por pessoas negras, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses números diminuem intensamente para 4,7% quando são comparadas as 500 maiores empresas no país, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ethos.

A participação de mulheres negras nesses espaços é ainda mais desigual, presentes em apenas 0,4% dos cargos de liderança, seguindo os mesmos dados do Instituto Ethos.

Para o diretor da MRV&CO, Eduardo Fischer, este é um momento de contribuir para a pluralidade em diversos setores dentro da empresa. "Trata-se de um indicativo claro de que precisamos ampliar a representatividade, sobretudo, no que se refere à evolução de carreiras dentro da MRV&CO. Estamos em um processo de consolidação da pauta da diversidade em todos os níveis hierárquicos, e a questão racial é um importante marcador nisso", destaca Eduardo.

Para se candidatar, os interessados precisam ser de áreas como engenharias, administração, economia, sistema da informação, ciência da computação, estatística, relações públicas, arquitetura, comunicação, direito, publicidade e propaganda, ciências contábeis, geografia e ecologia.

Não há exigências quanto ao nível de conhecimento em línguas estrangeiras e os interessados devem ter disponibilidade para atuar em diferentes localidades do país. O processo de seleção contará com quatro etapas, com previsão de finalização no mês de janeiro de 2022. A inscrição é feita na plataforma 99 Jobs.

Os interessados não necessitam ser fluentes ou ter conhecimentos avançados em língua estrangeira. Ao longo da trajetória como trainee, os escolhidos vão seguir funções e cargos em áreas como estratégia e inteligência, comercial, desenvolvimento imobiliário, marketing e novos negócios, planejamento financeiro, projetos, suprimentos, sustentabilidade e TI.

