Nove brasileiros estão entre 100 afrodescendentes mais influentes do mundo

Gil do Vigor está na lista dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo na categoria Mídia e Cultura do MIPAD

O economista Gil, que atualmente está cursando seu PhD na California, foi reconhecido na categoria Mídia e Cultura, e postou nas redes sociais: “Ter esse tipo de reconhecimento pela @mipad100 significa muito pra mim e pro meu povo. É um passo enorme para nossa representação pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto. Eu não tenho nem palavras para expressar como eu me sinto nesse momento”.O MIPAD é uma ação da ONU que faz parte da Década das Pessoas de Decendência Africana e identifica pessoas com grande representatividade de ascendência africana de todo o mundo para se unir no espírito de reconhecimento, justiça e desenvolvimento da África, seu povo no continente e em toda a sua diáspora.