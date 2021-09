Primeira vez: conheça os diplomatas brasileiros negros em Washington

Jackson Luiz Lima Oliveira, Marise Ribeiro Nogueira e Ernesto Batista Junior em Washington, EUA (foto: Fabíola Góis)



O Brasil enviou, pela primeira vez na história, três diplomatas negros a Washington, nos Estados Unios. Os embaixadores são Marise Ribeiro Nogueira, Jackson Luiz Lima Oliveira e Ernesto Batista Mané Júnior.





Os três ingressaram no Itamaraty por meio do Programa de Ação Afirmativa (PAA), criado em 2002 e coordenado pelo Instituto Rio Branco. A iniciativa visa contemplar candidatos negros com uma bolsa de R$30 mil para se prepararem para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD).





Marise, nascida no Rio de Janeiro, foi a primeira contemplada pelo programa a ser aprovada no CACD. Hoje ela ocupa o cargo de conselheira, dois abaixo do de embaixadora, no setor de Direitos Humanos e Cidadania. Formada em medicina, a bolsa do PAA possibilitou que estudasse inglês, francês e finalizasse o mestrado.





Ernesto nasceu em João Pessoa e depois de ser garçom, professor de inglês, programador e pesquisador ele seguiu suas duas paixões: física e diplomacia. O diplomata é doutor em física nuclear pela Universidade de Manchester, tem dois pós-doutorados (um pelo Laboratório de Física Nuclear e de Partículas do Canadá e outro pela Universidade Princeton, nos EUA). Ele atua como pesquisador no Cern. Devido à formação em física nuclear Ernesto, atua na área de desarmamento e não-proliferação de armas de destruição em massa.





Jackson Luiz é natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e antes de ingressar na carreira diplomática, foi ajudante de pedreiro até se formar em letras-inglês pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Além de servir na Nigéria e na Zâmbia, Jackson foi assessor no Departamento da África do Itamaraty.

Atualmente faz parte da Organização dos Estados Americanos (OEA). Ele trabalha com temas relacionados ao desenvolvimento integral e faz mestrado na Universidade George Mason sobre paz e resolução de conflitos.

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz