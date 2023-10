Chef funde Minas, Argentina e Búzios em almoço com alma mineira

687





Uma grande quantidade de bacon é despejada na frigideira gigante e, com o contato com a panela quente, ouvimos o tilintar inconfundível. Enquanto doura, o cheiro invade o ar, se espalha pelo vento e o desejo de provar se torna irresistível. Outros ingredientes são acrescidos: pedaços de lombo, cebolinha, camarões e anéis de lula. A mistura, talvez, improvável para muitos, na verdade é a fusão de sabor que une Minas Gerais, Búzios e Argentina no preparo de uma paella ‘com alma mineira’ concebida pelo chef Thiago Matos.

Na primeira edição do Alma, chef Thiago Mattos preparou uma cozinha-show no gramado dos jardins da Fazenda Ribeirão da Mata, em Lagoa Santa (foto: Carlos Altman/EM)

“ A gastronomia é pura alma. Na verdade, é o que faz tudo valer a pena – quando se mistura alma e afeto, vira amor e a agente serve pra todo mundo e está tudo certo. Hoje estou aqui na fazenda centenária fazendo o lançamento da primeira edição do Alma, que a fusão da gastronomia da minha vida com as referências de minhas andanças por Minas, Argentina e Búzios; Esse será o primeiro de muitos acontecimentos gastronômicos que contam a minha história”, se emociona Thiago Matos, chef de cozinha de Lagoa Santa.









Nesse domingo (29/10), debaixo de acácias floridas, uma cozinha foi montada ao ar livre, de frente para os 60 convidados que se espalharam pelo jardim gramado da Fazenda Ribeirão da Mata, em Lagoa Santa. Diante de uma construção carregada de história, datada de 1904, os presentes tiveram uma experiência gastronômica diferenciada, potencializado pelo universo do sabor da cozinha-show, onde o prato principal foi preparado ao vivo e, de quebra, com direito a um bate-papo com o Chef Thiago Matos no preparo da paella com sotaque mineiro, finalizado com couve, torresmo e mariscos.





Casa de vó

Paella com sotaque mineiro é uma mistura de frutos do mar com bacon e lombo de porco, couve e torresmo (foto: Carlos Altman/EM)





A cada garfada, um ‘tantin de Minas’ era ingerido e servia de alimento da alma. A cozinha afetiva de Thiago Matos nos faz viajar no tempo e espaço e nos remete a casa de vó. Tem o bem querer de afago, de comilança desmedida, de encontros e abraços. Em cada prato servido, uma sensação de déjà vu nos transportava para lugares visitados no passado ou em outras vidas.





O serviço do Alma foi iniciado com as famosas empanadas argentinas com recheios bem mineiros como o prazeroso frango com quiabo. Na sequência, uma salada leve de agrião, manga e camarão regado com os azeites saborizados e premiados Kochen – um orgulho de Minas produzido na Fazenda Ribeirão da Mata. Depois, a tão esperada paella que provocou suspiros em vários convidados. Tudo servido com bons vinhos argentinos e drinques feitos com o gin bem mineiro da marca Jimmy.

Gelato de mascarpone e raspas de queijo grana padano, da La Fabbrica, feito exclusivo para o evento para fechar com chave de ouro e alimentar a alma (foto: Carlos Altman/EM)

E o grand finale, com uma explosão inacreditável de sabor, foi uma sobremesa que uniu Minas, Itália e Argentina: gelato de mascarpone, com raspas de queijo grana padano, da gelateria de Lagoa Santa La Fabbrica. A tentação gelada era servida sobre geleia de goiabada e farofa de castanhas e decorada com o havannets de doce de leite. Nunca na vida você vai querer provar o clássico ‘Romeu e Julieta’ se não for desse jeito.





“Queria fechar o Alma com um sabor que ficasse na mente de todas. Assim, procurei o pessoal da gelateria La Fabbrica, que inaugurou recentemente em Lagoa Santa e expliquei o que deseja para o evento. Foi aí que o proprietário Jefferson sugeriu o gelato de mascarpone com grana padano. Um salgadinho do sorvete deu um toque providencial na combinação com a goiabada e o doce de leite do alfajor Havanna. Sabores que se complementam na boca e harmonizam naquilo que já disse: mistura alma e afeto, vira amor e a agente serve pra todo mundo”, finaliza Thiago Matos.

Harmonização perfeita

Trio do sabor, os chefs Alex Maakaroun, Thiago Matos e o argentino Matias Madricardo (foto: Carlos Altman/EM)







Thiago Matos contou com a ajuda de outros dois chefs na execução do Alma, o também mineiro Alex Maakaroun e o argentino Matias Madricardo. Juntos, o trio afinado preparava os serviços atentos às perguntas dos presentes e dos registros fotográficos. Ao longo de todo evento, que teve início ao meio-dia e término por volta das 18h, a DJ Aída Lage apresentou um mix sonoro suave com o melhor da nova geração da MPB. E para surpresa de todos, a cantora mineira Simone Lucy, que acabou de chegar de uma turnê por Portugal e Espanha, fez uma apresentação magistral, só na voz e violão.





Fazenda Ribeirão da Mata

Fazenda Ribeirão da Mata. de 1904, está localizada em Lagoa Santa e em breve vai oferecer hospedagens (foto: Carlos Altman/EM)





A fazenda centenária, de 1904, há seis meses está aberta ao público para a realização de eventos como casamentos, batizados e corporativos. Muito bem decorada, ela conserva mobiliário de várias épocas. A peça mais antiga, uma cristaleira em mogno, é do início do século passado. A Fazenda Ribeirão da Mata pertence às empresárias Regina e Kátya Salomão e fica a cerca de 3km da rodovia MG-10, no trevo de Vespasiano. O local, onde é a sede da fábrica dos azeites saborizados Kochen, Katya promove jantares onde ensina como saborear os pratos em encontros onde se fala da história e importância dos azeites na gastronomia e na vida. Em breve, a fazenda vai oferecer hospedagens.





Serviço:









Chef Thiago Matos

Contato: 22 99622-2900





La Fabbrica - Casa di Gelato





Fazenda Ribeirão da Mata





Azeites Saborizados kochen





Chef Alex Maakaroun





Cantora Simone Lucy

Chef Matias Madricardo