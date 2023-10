Festival de Cuscuz agita região de Mariana neste feriado

687

Visitantes poderão degustar de diversos sabores de cuscuz (foto: Festival de Cuscuz/Reprodução)

Neste feriado de 12 de outubro, o Festival de Cuscuz está de volta para sua 19ª edição. Idealizado pelo padre Julião, Clemilda Gonzaga e Maria de Castro em 2004, o evento acontece na Praça do Rosário, ponto principal do distrito de Mariana, a partir das 11h30.

Os visitantes poderão explorar uma variedade de pratos de cuscuz a partir de R$9. Opções como o cuscuz tradicional (com bacon, linguiça calabresa e ovo), frango e doce (com banana, açúcar rapadura e canela) serão preparados cuidadosamente por cozinheiras locais. O evento é para toda família e contará com apresentações musicais e também a presença da 8ª Feira de Artesanato e Arte de Padre Viegas.

Herança

Além disso, nessa 19ª edição, a sumidourense Larissa Gonçalves, lança o seu fotolivro “Festival de Cuscuz de Sumidouro”.

“É um sonho que se torna palpável. Eu fiz esse fotolivro na graduação, como trabalho de conclusão de curso. É um presente meu para toda a comunidade de Sumidouro que se empenha para a realização dessa festa. É um herança cultural, minha avó foi uma das idealizadoras, então eu vivi e vivo muito de perto essa festa”, relata a jornalista.

O fotolivro traz as fotografias como principal registro dessas vivências da festa e a relação de cada morador com a tradição fiel do cuscuz. A coleção de fotos propõe, também, a narrativa das mulheres sumidourenses que desempenham coletivamente as tarefas no dia da festa e usam as mãos como principal instrumento deste trabalho.

Serviço

19º Festival de Cuscuz

Praça do Rosário, Padre Viegas - Mariana, MG

Quinta-Feira, 12 de outubro - a partir das 11h30

@festivaldecuscuz

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.