Open food na máquina de churrasco com show sertanejo no sábado

Fernando disse que estão "muito animados em trazer o Isso É Churrasco On Fire para a Grande Belo Horizonte" (foto: Divulgação/ Isso é Churrasco On Fire) O evento “Isso é Churrasco” percorre o Brasil com shows da dupla Fernando e Sorocaba e preparos de vários cortes de carne. No sábado (26/8), a partir das 15h, a festividade chega a Nova Lima, com 4h de duração e com um caminhão adaptado com equipamentos de churrasco.





As edições do evento contam, desde 4 de março, com um caminhão exclusivo, feito em parceria com a Artmil. Com mais de 22 metros de comprimento, o veículo abriga 12 parrilhas, que são equipamentos de preparo das costelas de chão com capacidade para 40 peças, pitsmoskers para defumação de churrasco americano, varais grandes para parrillas, legumes e linguiças e um palco no teto, onde a dupla fará as 4 horas de show.





Com mais de 22 metros de comprimento, o veículo abriga 12 parrilhas, que são equipamentos de preparo das costelas de chão com capacidade para 40 peças (foto: Divulgação/ Isso é Churrasco On Fire)



“Essa máquina é uma carreta que levamos para os lugares e fazemos churrascos dentro dela, só com ela conseguimos fazer um monte de preparos do churrasco. É uma cegonha adaptada”, conta Felipe, um dos donos da Artmill.



Segundo o empresário, a ideia veio de Sorocaba, que percebeu o tempo gasto no montar e desmontar dos equipamentos de cozinha em edições anteriores.





Fernando disse que estão “muito animados em trazer o Isso É Churrasco On Fire para a Grande Belo Horizonte. Queremos proporcionar aos nossos fãs e entusiastas do churrasco uma experiência memorável".





Serviço:

Isso É Churrasco On Fire

Data: 26 de agosto

Local: Star415 Eventos - R. Star, 415 - Jardim Canadá, Nova Lima - MG, 34007-666

Abertura: 15h

Ingressos: Clique aqui para comprar

Classificação: Livre (Menores somente acompanhados dos pais, e até 12 anos não pagam ingresso)









PROTEÍNAS

Ancho steak, brisket, burguer, chicken lollipop, chorizo steak, costela, cupim, picanha steak, short rib steak, tortilla de pulled pork



ACOMPANHAMENTOS

Arroz carreteiro, caponata, chimichurri, choripan, creme azedo, farofa de rucula, mac ‘n’ cheese, nhoque ao sugo, pão de alho, purê de batata, purê de mandioca com queijo coalho





SOBREMESAS

Panqueca de doce de leite e pão de doce de leite