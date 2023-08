Dia Internacional do Rum: descubra versões mineiras da bebida

687

Dia Internacional do Rum é comemorado no dia 16 de agosto (foto: Instagram/Reprodução)

No dia 16 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Rum. Existem diversas teorias sobre como a bebida surgiu, uma delas é de que tudo começou por volta do ano de 1433, quando a cana-de-açúcar era cultivada na região de Caraíbas, no Caribe, localidade colonizada pela Espanha. A cana era transportada pelas esquadras de Cristóvão Colombo a partir das Ilhas Canárias. O primeiro rum destilado a partir da cana-de-açúcar foi produzido no início do século XVI.

A bebida pode ser feita de forma industrial, obtido a partir do melaço, ou então de forma agrícola, obtido diretamente do caldo de cana fermentado. Com o passar dos anos, acabou sendo bastante associada aos piratas, já que muitos afirmam que antes das batalhas, os saqueadores do mar tinham o hábito de beber rum para dar coragem e confiança.

O mercado global de bebidas espirituosas (aquelas que contêm álcool destilado) é dominado pela América do Norte e Europa Ocidental. Segundo a Businesscoot, a categoria de rum representa uma parte muito grande do mercado, que continua crescendo e espera-se que permaneça assim nos próximos anos.

Hoje, grande parte desse domínio é de marcas de dimensão internacional, mas as produtoras de rum brasileiras não ficam para trás. A Benerick’s, é uma dessas empresas que se aventuram na produção do rum. Originária aqui de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o fundador Henrique Chaves começou a produzir o Don Bene.

Rum Don Bene (foto: Instagram/Reprodução)

“Inspirado na própria história do Spiced Rum, fruto de uma pesquisa de um norte-americano no Caribe em busca de novos sabores, criamos uma receita mineira, o Don Bene. %u2028A ideia surgiu com o objetivo de produzir um destilado único, feito com uma combinação de especiarias brasileiras. Buscamos facilitar o acesso do consumidor brasileiro a uma bebida que tem a complexidade de um rum artesanal, sendo produzido em nosso país,” revelou Bárbara Dutra, sócia-diretora da Benerick’s.

Criado a partir de uma receita que reúne diversos sabores, a bebida conta com destilado do melaço e caldo de cana de açúcar, temperado com anis estrelado, casca de angico, cardamomo, louro, pimenta do reino, zimbro, canela, mel e baunilha e é envelhecido em barris de ex-bourbon/whiskey.%u2028

Bárbara enxerga seu produto como um destaque nas prateleiras de destilaria. “O grande diferencial do rum mineiro está, justamente, na sua autenticidade e a base de sua matéria prima. %u2028A Benerick’s tem a filosofia de valorizar sabores brasileiros, incluímos na receita do Rum Don Bene o cumaru, conhecido como baunilha-da-amazônia. Além de uma combinação de especiarias que juntas transformam em uma experiência única.%u2028”

Além do Don Bene, Minas Gerais é bem representada no cenário do rum, também por outras empresas. A Xeque Mate, um drink pronto em lata, é um desses exemplos. Feito de mate, rum, guaraná e limão o drink faz parte do Grupo Xeque Mate Bebidas.

A empresa conta com a Mascate, uma runeria própria - com a produção do rum Velha Guarda e o Carta Branca - além de três unidades da Mascate Runeria em BH, rede de bares e casa noturna da marca (R. Sergipe, 1389 - Funcionários, Mercado Novo - Av. Olegário Maciel, 742 e Av. do Contorno, 1790 - Floresta).

Desde sua criação em 2015, a bebida vem conquistando espaço nas ruas da capital e de todo o Brasil. Estando na boca do povo, o criador Gabriel Rochael, atribui esse sucesso à valorização da cultura regional. “A espontaneidade com que as coisas aconteceram se deve à impressão dos nossos valores de acreditar na cultura, nos artistas, na valorização e contribuição com a cena local, o respeito e valorização de nosso time, fez com que conseguíssemos, devagarzinho, conquistar o coração dos mineiros. Agora estamos conquistando os outros Estados do Brasil.”

Drink Pronto Xeque-Mate (foto: Xeque-Mate/Reprodução)

E agora, já decidiu como vai comemorar essa data tão marcante? Você encontra o Don Bene no site da Beverick’s e na rede Verdemar. Já o Xeque-Mate está espalhado pelos bares e supermercados de BH e é uma ótima opção para curtir com os amigos.

Mas lembre-se: beba com moderação e se beber, não dirija.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.