Rede de empanadas 'La Guapa' da chef Paola Carosella chega a BH

Além das opções tradicionais, o menu do 'La Guapa' tem uma novidade exclusiva, com sabor bem mineiro. Nas redes sociais, os amantes da cozinha demonstraram entusiasmo. A loja de empanadas ‘La Guapa’, da chef de cozinha Paola Carosella, inaugura a primeira unidade em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (3/11).Além das opções tradicionais, o menu do 'La Guapa' tem uma novidade exclusiva, com sabor bem mineiro. Nas redes sociais, os amantes da cozinha demonstraram entusiasmo.





A primeira unidade mineira da rede foi instalada na Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira. A abertura do estabelecimento na cidade é fruto de uma sociedade entre Benny Goldenberg e Paola Carosella, conhecida por sua participação como jurada do reality gastronômico Masterchef Brasil.





Menu de empanadas

No estabelecimento de BH, a rede La Guapa vai apresentar, por tempo limitado, uma novidade exclusiva, empanada Canastra (R$12,50). O sabor especial é feito com ingredientes da região, combinados a queijos premiados, meia cura e cebola.





Além da versão inédita, a loja oferece 11 opções para saborear, que variam entre versões salgadas, doces, agridoce e até mesmo vegana. Entre elas a clássica Salteña, feita com carne, ovo, azeitonas e batatas cozidas. As empanadas custam R$ 9,90 cada, o pedido no delivery sai a R$ 10,90.





Mesmo que as empanadas sejam a especialidade da casa, a loja também tem opções de sobremesas no menu - com destaque para o sorvete palito bombom e o alfajor La Guapa.

Mineiros comemoram

Nas redes sociais o anúncio empolgou os admiradores mineiros, que, surpresos agradecem a novidade. Para os usuários, a "notícia é feliz” agora que belo-horizontinos não precisam mais ir a São Paulo para provar as empanadas. “Paola vai abrir um La Guapa em BH, minhas preces foram atendidas”, afirma um perfil no twitter.

meu deus meu deusssss

Segundo a chef Paola Carosella, a unidade em Belo Horizonte sempre foi um pedido dos fãs, que pediam o 'La Guapa' nas redes sociais. “Finalmente, a oportunidade chegou”, afirma Paola.





La Guapa

Endereço: R. Sergipe, 1221 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30130-174

Horário: Segunda à sexta, das 10h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 22h.