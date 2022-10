Prefeitura de BH abre inscrições do 'Gastronomia para Todos'

On-line e gratuito, Gastronomia para Todos visa capacitar profissionais da gastronomia e criar oportunidades de networking (foto: Alexandre Guzanshe/EM) Se você já pensou em se capacitar como chef de cozinha ou mesmo se iniciar no mundo da gastronomia com mais segurança e domínio, terá novamente uma oportunidade gratuita, oferecida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). As inscrições para mais uma turma do curso "Gastronomia para Todos: técnica e conceitos", serão abertas na próxima segunda-feira (31/10), às 14h.





São 250 vagas de graça destinadas a pessoas maiores de 18 anos, profissionais ou interessados no setor, moradores de Belo Horizonte ou que tenham negócios na cidade. As aulas ocorrem em novembro e dezembro, em formato on-line.





A coordenação é do chef Edson Puiati, professor, consultor gastronômico e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira . Suas aulas vão além de receitas e ingredientes. Os debates abordam também técnicas de produção, armazenamento, processamento e distribuição de alimentos prontos para o consumo. Informações voltadas para gestão de negócios também integram o curso: as melhores práticas de manipulação de alimentos, formação de preços e lições de empreendedorismo.

Os encontros com o chef podem servir também para estabelecer uma nova rede de contatos entre profissionais da área.





Entre as profissionais que já foram beneficiadas pelo curso, está Alessandra Mendonça, mais conhecida como “Alê do Acarajé”.





Baiana, Alê tem 35 anos e se mudou para Belo Horizonte durante a pandemia. Buscou na qualificação um caminho de inserção profissional - e deu certo.





“Ter uma certificação chancelada pela Prefeitura e por um chef renomado, faz toda diferença. As pessoas enxergam a gente de uma outra forma e as portas se abrem para novos negócios”, conta ela. Com o auxílio do Gastronomia para Todos, Alê e seu marido fundaram um restaurante de comida baiana, no Bairro Teixeira Dias, e prestam serviço de buffet para festas e eventos.

Quem financia o projeto

A verba que mantém o programa vem de Emenda Impositiva, um tipo de demanda que os vereadores inscrevem na Lei Orçamentária Anual do Município. É destinado, para esse tipo de emenda, o valor correspondente a 1,2% da receita corrente líquida, realizada no exercício do ano anterior.





A emenda que sustenta especificamente o "Gastronomia para Todos" é do vereador Léo, há pouco tempo conhecido como Léo Burguês, filiado ao União Brasil.

Se inscreva!

Os profissionais interessados em participar da nova turma podem encontrar o calendário de aulas, ementa do curso e realizar as inscrições on-line aqui