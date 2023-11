SIGA NO

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz conexão emocional com seu trabalho, serviço, afazeres e saúde. Estará mais receptivo no cumprimento de suas tarefas. Cuidado com os excessos mentais, dúvidas e questionamentos que impedem a ação prática. Busque diligência e trabalho. Não permita que excessos mentais o paralisem, mas tenha o discernimento justo, confiando na intuição.

Amor racional e desapegado

A Lua Cheia em Gêmeos facilita o entendimento das emoções pela via intelectual. Todavia, há uma quadratura a Netuno. Estamos com sensibilidade para enxergar além e a níveis profundos, mas é preciso cuidado para não criar quadros imaginários e tomá-los por realidade. Amor objetivo, mas que pede um certo nível de desapego.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique