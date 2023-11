677

Horóscopo do dia (01/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor racional e desapegado

A Lua Cheia em Gêmeos facilita o entendimento das emoções pela via intelectual. Todavia, há uma quadratura a Netuno. Estamos com sensibilidade para enxergar além e a níveis profundos, mas é preciso cuidado para não criar quadros imaginários e tomá-los por realidade. Amor objetivo, mas que pede um certo nível de desapego.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede verbalização de suas emoções e sentimentos, mas é preciso cuidado com os excessos de drama ou vitimização; busque verbalizar com sensibilidade justa aquilo que sente. Um pouco de bom humor facilitará muito o processo. Saiba fazer o movimento de entrega à vontade superior e divina, deixando ir velhos aspectos de julgamento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede entendimento daquilo que lhe traz segurança emocional. As opiniões de outras pessoas pedem filtro; saiba escutar os outros, mas busque se pautar naquilo que tem valor para si mesmo. Lembre-se também que você tem de dar sua cota de contribuição ao coletivo. Ceda de si mesmo naquilo que for justo, mas sem idealizações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede segurança emocional e racional para consigo próprio. Estará mais ciente de quem é e do que precisa para ter segurança. Obrigações e estruturas já estabelecidas podem questionar isso, mas lembre-se de buscar a resposta na própria consciência. As exigências da carreira podem conflitar com objetivos pessoais. Cumpra seu dever, mas também se priorize.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede comunicação com o lado mais subjetivo e/ou espiritual da vida. Busque não julgar, já que algumas crenças ou dogmas podem querer interferir no processo. Aqui é importante fluir e não julgar, mas sentir e comunicar. Um pouco mais de interiorização e meditação lhe será muito benéfica para acessar emoções integrativas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede segurança emocional na comunicação com o público, as massas, os grupos e amizades. Mesmo que questões emocionais profundas venham à tona, será preciso ter objetividade ao se comunicar. Comunique a justa sensibilidade e evite excessos. Subjetividade deve ser analisada antes de expressar o que for nas amizades e grupos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz maior segurança na comunicação e execução de seu trabalho, todavia cuidado com a permissividade em relação ao outro; faça aquilo que sabe que é certo independente do olhar alheio. Comunique o que é realmente necessário. Conflitos entre trabalho e parceria pedem calma e sensibilidade antes de qualquer resolução.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior segurança emocional para se aventurar e expandir. Mesmo que questões materiais, detalhes e pequenas coisas lhe demandem, não deixe de buscar a amplidão. É preciso ter mais fé e ir para além dos métodos e rotinas rígidos. Mas também não ignore os pequenos detalhes para não minar seus planos e objetivos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior comunicação com o lado subjetivo e profundo da vida. Também lhe pede maior abertura afetiva. Cuidado com os excessos egóicos ou de orgulho que poderiam minar o processo. Comunique a sensibilidade e esteja receptivo. Sua expressão afetiva pode ser muito útil na transformação de problemas emocionais conjuntos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz maior necessidade de troca intelectual e emocional com os outros. Busque relações com leveza, alegria e espontaneidade. Cuidado com as emoções desmedidas que poderiam minar o processo. Partilhe o que for bom, útil e justo. Cuidado para não criar imagens ilusórias dos outros. Enxergue as relações tal quais são.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional com seu trabalho, serviço, afazeres e saúde. Estará mais receptivo no cumprimento de suas tarefas. Cuidado com os excessos mentais, dúvidas e questionamentos que impedem a ação prática. Busque diligência e trabalho. Não permita que excessos mentais o paralisem, mas tenha o discernimento justo, confiando na intuição.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior enraizamento em si mesmo e na expressão de sua criatividade. Busque se pautar naquilo que é verdadeiro para si mesmo. Cuidado com os excessos de utilitarismo ou visão puramente material que poderiam minar o processo. Seja autêntico. Busque ouvir sua sensibilidade quando precisar juntar criatividade e finanças.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz grande conexão com suas raízes, sensibilidade e abertura para com os outros. Se permita verbalizar e expressar o que sente. Cuidado com excessos egóicos que poderiam minar o processo. Saiba doar de si mesmo de maneira justa e equilibrada. Busque também ouvir a voz de sua intuição, indo além da esfera pessoal e familiar.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique