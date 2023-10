677

O ator Matthew Perry, conhecido por viver Chandler Bing em 'Friends', morreu aos 54 anos David Shankbone/Wikimedia Commons A família de Matthew Perry se manifestou pela primeira vez depois da morte do ator na noite deste sábado (28), por meio de um comunicado enviado à revista People.



"Estamos de coração partido com a perda trágica de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe muita alegria para o mundo, como ator e como amigo. Vocês todos significavam muito para ele e nós apreciamos essa tremenda demonstração de amor", escreveu a família de Matthew Perry em comunicado.



Morte em casa

O ator Matthew Perry, conhecido por viver Chandler Bing em "Friends", morreu aos 54 anos. A morte foi confirmada pela polícia de Los Angeles ao jornal New York Times.Perry foi encontrado morto em sua própria casa. Segundo o site TMZ, a suspeita é de que o ator tenha se afogado.

As mesmas fontes dizem que o ator praticou uma atividade física ("pickleball", mistura de tênis com pingue-pongue) pela manhã e, ao chegar em casa, pediu para seu assistente realizar uma tarefa fora de casa.



Cerca de duas horas depois, por volta das 16h, ao voltar, o funcionário do ator ligou para as autoridades, afirmando que Perry teve uma parada cardíaca.



Ele foi encontrado na banheira de hidromassagem da casa e declarado morto no local, segundo o DailyMail.