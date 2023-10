SIGA NO

Fãs lamentaram a morte de Matthew Perry, o eterno Chandler Bing de Friends @mattyperry4/Instagram A notícia da morte do ator Matthew Perry, de 54 anos, chocou o mundo na noite deste sábado (28/10). O eterno Chandler Bing conseguia, de forma magistral, presentear os fãs de Friends com humor, sarcasmo e doçura. A notícia da morte do ator Matthew Perry, de 54 anos, chocou o mundo na noite deste sábado (28/10). O eterno Chandler Bing conseguia, de forma magistral, presentear os fãs de Friends com humor, sarcasmo e doçura. A suspeita é que ele tenha se afogado em uma banheira de hidromassagem , em sua casa em Los Angeles.

Nas redes sociais, o sentimento geral é de perda de um amigo próximo. Grande parte agradeceu pelas risadas que ele proporcionou durante os dez anos de exibição da série, entre 1994 e 2004. "Hoje, você me fez chorar e pela primeira vez foi de tristeza. Muito obrigado Matthew Perry por ter dado vida ao meu personagem de conforto, o nosso querido Chandler Bing. Sempre serei grata por cada momentos de risadas que você me deu. Descanse em paz", lamentou uma fã.

Internautas também afirmaram se reconhecer no personagem, que usava o humor para esconder a insegurança e a timidez. Uma das falas mais marcantes de Chandler foi para descrever a si mesmo de forma simples: "Eu sou o Chandler, eu faço piadas quando estou desconfortável".

“Chandler foi meu personagem favorito de todas as séries que assisti. Era como se eu me visse naquela representação. Transformar a tristeza e a angústia em piadas e brincadeiras é a melhor forma de viver. E Matthew Perry me ensinou isso. Descanse em paz”, escreveu um usuário.

Veja mais reações:

Sigo totalmente em choque com a morte de Matthew Perry. É como se um grande amigo tivesse nos deixado e ele era isso mesmo. Deu vida a um personagem emblemático de uma série que virou de conforto para muita gente. Chandler Bing viverá para sempre. Sua profissão era nos fazer rir. pic.twitter.com/EXEs4NpvB0 %u2014 betty (@liviaalima) October 29, 2023

Chandler foi meu personagem favorito de todas as séries que assisti. Era como se eu me visse naquela representação. Transformar a tristeza e a angústia em piadas e brincadeiras é a melhor forma de viver. E Matthew Perry me ensinou isso. Descanse em paz %uD83E%uDD0D pic.twitter.com/0im2GmGnVv %u2014 Vilela (@guivib) October 29, 2023

Em séries nunca tive um personagem que me fizesse gostar tanto quanto o personagem de Chandler Bing! E Friends tornou se uma série que eu via sempre de forma a me abstrair de tudo, tornou se a minha favorita de sempre! Estou sem palavras..que descanse em paz Matthew Perry... pic.twitter.com/n63pB2DPyB %u2014 Tiago (@TiagoLuis_20) October 29, 2023

Hoje, você me fez chorar e pela a primeira vez foi de tristeza. muito obrigado Matthew Perry por ter dado vida ao meu personagem dê conforto, o nosso querido Chandler Bing. Sempre serei grata por cada momentos de risadas que você me deu.

descanse em paz %uD83D%uDDA4pic.twitter.com/qpwIfKgw60 %u2014 Moa Kom-Trikru Romanoff %uD83C%uDF37 (@pmoaw0) October 29, 2023

Morreu o Matthew Perry, o Chandler, um dos melhores personagens que a tv alguma vez criou. Foi uma inspiração para mim. O Chandler Bing era aquele tipo mais velho para quem eu olhava e pensava, "quero ser como este gajo". Todos nós somos uma mistura de uma série de influências%u2B07%uFE0F pic.twitter.com/fveYFN4FVs %u2014 Bruno Macedo (@BrunoMacedo) October 29, 2023

Quem viu Friends não consegue ficar indiferente à morte do Matthew Perry. Uma personagem maravilhosa que encarava a vida com sorrisos e piadas. Um ator que, enquanto fazia sorrir o mundo, estava a despedaçar-se por dentro.

Hoje, perdemos todos um amigo.

Nosso Chandler Bing %uD83E%uDD0D pic.twitter.com/p6Uz0clytD %u2014 ritaf %uD83C%uDF3B (@neongyal) October 29, 2023

Ontem a tarde eu lembrei dessa cena Chandler icônico sempre.

Tô chorando desde que soube a notícia. Friends é uma das minhas séries favoritas, já revi várias vezes e sempre ria das mesmas piadas.

A sensação é de se despedir de um amigo %u2764%uFE0F RIP Matthew



pic.twitter.com/buJUaz1jnn %u2014 Miss Barros (@JoiciellyBarros) October 29, 2023

Friends não seria nem perto do que foi sem Chandler Bing. Um personagem tão querido por nós e que foi tão pesado para Matthew Perry. Que notícia triste o seu falecimento. pic.twitter.com/Iou3y6Y9mn %u2014 Tati Mantovani (@tatimantovani) October 29, 2023