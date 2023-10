677

No show "Ecoar", Luísa Mitre e Maiara Moraes interpretam composições de Léa Freire e Debora Gurgel, hoje, no Memorial Vale Maiara Taisa/DIVULGAÇÃO

Logo que conheceu o trabalho autoral de Luísa Mitre, a flautista Maiara Moraes sugeriu a ela que formassem um duo. O ano era 2018, Maiara tinha acabado de ouvir o elogiado disco "Oferenda", recém-lançado à época pela mineira. A catarinense gostou e se identificou tanto com o trabalho da mineira que decidiu enviar uma mensagem para Luísa no Instagram.









O projeto ficou no forno por quase cinco anos. Na última sexta-feira (27/10), foi concretizado oficialmente com o lançamento do EP "Ecoar”, que terá show de lançamento neste domingo (29/10), no Memorial Vale.





Em janeiro deste ano, a dupla conseguiu se organizar para realizar o primeiro show. O encontro musical que deu o start à parceria aconteceu no Clube de Jazz do Café com Letras e foi uma espécie de embrião para formação do repertório final de “Ecoar”. “Quando subimos no palco, vimos que foi fácil fazer acontecer”, observa Luísa.





Seis meses depois, Luísa e Maiara se reuniram novamente, desta vez em São Paulo. Ensaiaram, fizeram mais um show e chegaram ao repertório final do projeto. Com quatro faixas, “Ecoar” tem composições das musicistas que já tinham sido gravadas em outras formações e arranjos, além de uma composição de Léa Freire e outra de Debora Gurgel.





“Queríamos colocar coisas que nós gostamos também, que conversam com a gente, principalmente aquelas feitas por mulheres, foi aí que chegamos até a Léa e à Debora. Elas têm a nossa admiração”, afirma a pianista mineira. A faixa de Léa Freire, “Cruces”, de 2012, também chega com arranjos inéditos, que foram reescritos pela própria artista e serão mostrados pela primeira vez em formato duo.





Para a construção deste trabalho, Luísa conta que ela e Maiara se inspiraram na música popular brasileira e latino-americana, com atenção especial para o choro, ritmo que as une. “Temos muitas referências em comum, Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal são algumas delas. Além disso, as faixas também carregam muito da estética das cantoras que a gente gravou”, afirma.





O nome “Ecoar” é uma referência a amizade entre as duas e a vontade de reverberar o som que gostam. “Tem a ver com a nossa sintonia e o nosso encontro”, diz Luísa sobre a escolha do título.





No show deste domingo, o duo vai apresentar repertório com as músicas do EP, composições já gravadas em seus álbuns anteriores e também releituras de músicas do argentino Carlos Aguirre e do brasileiro Egberto Gismonti.





Formada em música popular pela UFMG, Luísa Mitre tem carreira marcada por colaborações. Formou o grupo Toca de Tatu, com o qual tem três discos de estúdio lançados, tem um duo em parceria com a irmã, Natália Mitre, e também um quinteto com o qual gravou seu elogiado disco “Oferenda”.





“Quando eu comecei a tocar em grupo achei tão mais gostoso, mais legal, mais divertido. Tocando com o outro eu aprendo mais e evoluo em muitos aspectos. Acho que a música é uma arte de socialização, de compartilhar”, diz.





“ECOAR” – SHOW DE LANÇAMENTO

Com Luísa Mitre e Maiara Moraes. Neste domingo (29/10), às 11h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640). Retirada de ingressos gratuitos uma hora antes do evento, sendo um por pessoa.





