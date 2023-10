Ator e protagonista Miguel Ângelo venceu na categoria jovem do futuro SBT/DIVULGAÇÃO

“Sabe aquela frase Ubuntu? ‘Eu sou porque nós somos!’. Eu sou porque antes de mim vieram Grande Otelo, Léa Garcia, Zózimo Bulbul, Ruth de Souza e Chica Xavier, entre outros. Estou muito feliz em receber o prêmio em uma categoria de notoriedade.Agradeço aos votos e ao carinho dos fãs", declarou Miguel Ângelo (foto), ator e protagonista de “A infância de Romeu e Julieta”, ao receber o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria jovem do futuro.O folhetim de Íris Abravanel, exibido no SBT/Alterosa, também foi eleito a melhor novela por uma das mais importantes premiações teen do país.A atriz Vivi Lucas, intérprete de Lívia, teve vitória dupla nas categorias melhor fandom do Brasil, que simboliza o carinho do fã clube, e jovem mais estiloso do Brasil.Os vencedores foram anunciados em cerimônia na noite de terça (24/10), em São Paulo. No evento, o diretor-geral, Ricardo Mantoanelli, elenco e equipe receberam o troféu. A novela do SBT é uma coprodução com o Prime Video.