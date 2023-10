677

Ilustrações de "Um pássaro para sonhar" trazem um protagonista que é poeta e diferentão de outros passarinhos TERCETTO/DIVULGAÇÃO

“O pássaro tem uma simbologia muito forte na poesia. Ele representa esse nosso desejo de liberdade, de alçar voos, mesmo que seja através da imaginação”, conta a escritora e poetisa Thais Guimarães, ao explicar o motivo de seu mais recente livro infantojuvenil, “Um pássaro para sonhar”, ter como protagonista justamente um passarinho.









Esse simpático serzinho é o responsável por conduzir a história do livro de Thais. Narrado em versos, “Um pássaro para sonhar” acompanha o protagonista em etapas de sua vida, comuns também ao ser humano, como crescer, amadurecer, casar e ter novas experiências diante de um mundo novo que se abre à sua frente.





Essa história poderá ser acompanhada neste domingo (22/10), quando a autora faz o lançamento do livro no Memorial Vale. Na ocasião, ela fará, junto da contadora de histórias Adriane Garcia, a leitura da obra em evento gratuito.





Inspiração em Van Gogh

Lançado pelo selo editorial Tercetto, o livro conta com ilustrações de Silvana Menezes, com quem Thais já havia trabalhado em “Senhor relógio”, livro que lançou em 2021. Os traços da ilustradora evocam paisagens de Van Gogh (“A noite estrelada”, “Noite estrelada sobre o Ródano” e "Campo de trigo com corvos", por exemplo, se repetem ao longo das 32 páginas do livro), nas quais ela insere o passarinho protagonista no contexto do que está sendo narrado.





“Quando eu chamo alguém para ilustrar meus textos, gosto de deixar a pessoa livre. Afinal, é ali que eu vou ver a primeira interpretação daquilo que escrevi”, destaca Thais.





A leitura que Silvana fez de “Um pássaro para sonhar” agradou a escritora. Em vez de fazer uma ilustração comum de uma andorinha ou pardal – referências normais ao retratar um pássaro –, Silvana deu forma ao protagonista a partir de elementos metafóricos que Thais usou no texto.





Assim, o “brilho de vidro nas penas” se transformou em um par de asas de borboleta Greta, mais conhecida como “borboleta asa de vidro”. E as “algas marinhas no olhar” foram retratadas em sentido literal, como uma planta dentro do globo ocular da pequena ave.





Formato oval

“Há ainda o formato oval do passarinho”, lembra Thais. “Achei muito interessante, porque, ao longo do texto, eu falo muito do ovo, no sentido de ser a origem de tudo. E a Silvana captou isso muito bem, fazendo o pássaro no formato de um ovo”, acrescenta.





Todas essas características, no entanto, se contrastam com a outra personagem do livro, a passarinha com quem o protagonista constitui sua família. Ao contrário do companheiro, ela tem asas e olhos “normais”, talvez por não ser um “pássaro-poeta” como o protagonista.





“‘Um pássaro para sonhar’ é uma história simples, para capturar a atenção do pequeno leitor. Mas eu acho que ela também pode chegar às infâncias que habitam em todos nós. Porque nós, adultos, também conseguimos manter a infância dentro da gente”, conclui a escritora.





“UM PÁSSARO PARA SONHAR”

• De Thais Guimarães

• Ilustrações: Silvana Menezes

• Tercetto ( 32 págs.)

• R$ 50

• Lançamento neste domingo (22/10), das 10h30 às 12h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Na ocasião, haverá leitura do livro para as crianças. Entrada gratuita.