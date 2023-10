677

Obras de Hariel Revignet dialogam com ancestralidade e elementos da natureza Leonardo Mitre/divulgação



A exposição "Benção, Tché Yazo", solo de Hariel Revignet, será aberta neste sábado (21/10), na Mitre Galeria (Rua Tenente Brito Melo, 1.217, Barro Preto). A artista estará presente e, às 15h, acontece roda de conversa com a antropóloga e pesquisadora Ana Paula Alves Ribeiro, que também assina o texto curatorial da mostra. Formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Goiás, Revignet é artista plástica com práticas autobiogeográficas. Seus trabalhos manifestam interseções sociais a partir do feminismo negro com o foco decolonial afrodiásporico e ameríndio. Seus trabalhos são carregados de ancestralidade com poesia onírica, performances, colagens e costuras de elementos da natureza como forma de ritualística-tempo-espaços para ativar curas nos corpos astrais. Visitação até 25 de novembro, de terça a sexta, das 10h às 19h.





• CINEMA NO INHOTIM







A banda infantil de rock Red Night Red Night/DIVULGAÇÃO



• ROCK INFANTIL E BENEFICENTE





A banda infantil de rock Red Night (foto) se apresenta no Teatro do Colégio Santo Agostinho (Rua dos Aimorés, 2.679 – Lourdes), na próxima terça-feira (24/10), às 19h30. Formado por Gabriela Carmo, 11 anos (vocal), Pedro Madsen, 12 (guitarra), João Chapman, 7 (baixo), Mateus Brasil, 13 (bateria) e os gêmeos Arthur (guitarra) e Gabriel Mello (teclados), de 12 anos, o grupo participa do “Show de talentos da Semana de la Hispanidad”, tocando músicas em espanhol. O evento será beneficente, com renda destinada ao Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR). Os ingressos custam R$ 20 (preço único). A Red Nights já tocou em diversos palcos de BH, como no Prime Rock Brasil, no Mineirão, em julho último.





• ORQUESTRA JOVEM VALLOUREC





A Orquestra Jovem Vallourec se apresenta neste domingo (22/10), no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas (Av. Dom José Gaspar, 290 – Coração Eucarístico), a partir das 11h. A apresentação, gratuita, faz parte do projeto Concertos Dominicais Peter Lund, da universidade. No repertório, clássicos eruditos e composições populares, com composições de Bach, Mozart, Toquinho e Vinicius, Milton Nascimento e Fernando Brant, e Ennio Morricone, além da trilha de filmes e séries como “Indiana Jones” e “Game of Thrones”. A orquestra, formada por 26 músicos, tem regência do maestro Rogério Vieira.





• COLECIONADORES DE MINERAIS





O 10º Encontro de Colecionadores de Minerais, pioneiro no país, será realizado neste sábado (21/10), das 10h às 17h, no Museu MM Gerdau, na Praça da Liberdade. O evento, que reúne crianças, jovens e adultos interessados em conhecer e compartilhar o gosto pelo colecionismo, conta ainda com exposição de acervos, bate-papos e lançamento do livro “Gemas do Brasil”, de Carlos Cornejo.