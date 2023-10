677

A cantora tocará piano e violão e será acompanhada pelo guitarrista Vitor Kroner no show desta noite Lúcio Cunha/Divulgação

Aos 23 anos, Nina Fernandes já possui uma discografia extensa. Ela começou a carreira aos 16. No ano seguinte, participou de trilha sonora de novela da Globo. Hoje soma dois discos, dois EPs e vários singles lançados. Ela estará em Belo Horizonte neste sábado (21/10), apresentando o show “Nina quase acústica”, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Aos 23 anos, Nina Fernandes já possui uma discografia extensa. Ela começou a carreira aos 16. No ano seguinte, participou de trilha sonora de novela da Globo. Hoje soma dois discos, dois EPs e vários singles lançados. Ela estará em Belo Horizonte neste sábado (21/10), apresentando o show “Nina quase acústica”, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium.









O piano, inclusive, carrega muita afetividade para ela. “É o meu primeiro instrumento, comecei a tocar antes do violão e não tinha como deixar de fora”, conta a artista, que deu os primeiros passos na música ainda durante a infância.





Liberdade

Segundo ela, as novas versões se distanciam das originais e, com arranjos diferentes dos gravados em estúdio, refletem melhor a Nina Fernandes de hoje. Sem banda, a cantora diz ter mais liberdade para ouvir e interagir com o público.





O repertório da noite é um apanhado geral da carreira de Nina, incluindo seus lançamentos mais recentes, como “Dez mil coisas”, parceria com Roberta Campos, lançada no mês passado. Além disso, a artista também promete mostrar algumas inéditas.





A cantora fez seu primeiro show na capital mineira no ano passado. Ao relembrar a experiência, ela destaca o acolhimento dos mineiros como uma das melhores lembranças. “Foi incrível poder conhecer o público sobre o qual meus amigos da música sempre me falaram tão bem. As pessoas daí são muito animadas e cantam todas as músicas”, diz.





Outro fato que impressionou a cantora foi a força do boca a boca na cidade. “Em São Paulo a gente não vê disso, mas, em Minas, muita gente acaba descobrindo o evento no dia, por algum outro amigo que vai e acaba indo também.”





Ela diz achar “bonita essa tradição de saber onde está rolando um evento, decidir ir no dia, comprar ingresso na porta”. Para Nina, apresentar-se em outras cidades é também a chance de perceber como as pessoas de outros estados se comportam e como elas consomem música.





Nina se tornou conhecida por canções doces que falam de amor e de suas experiências. Ela diz que, recentemente, tem se aventurado a falar sobre novos temas, explorando outros sentimentos e, principalmente, o autoconhecimento. As colaborações também são novidade na carreira dela, que contou com a ajuda dos amigos João Ferreira, da banda Daparte; e Deco Martins, da Hotelo, para se aventurar no processo de compor em grupo.





A artista diz que hoje fará “um show para todo mundo ficar à vontade. Vai ser uma noite mágica e muito especial”.





“NINA (QUASE) ACÚSTICA”

Show da cantora, neste sábado (21/10), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046). Ingressos à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro, a R$90 (inteira) e R$45 (meia).





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes