677

Palácio da Liberdade está entre os equipamentos culturais de BH que participam da iniciativa Alexandre Guzanshe/EM/D.A

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, que vem sendo realizada mensalmente desde julho deste ano, dá, agora, um salto considerável em relação à edição anterior. Se em setembro a ação realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais contou com a participação de 20 municípios, nesta 4ª edição são 33 envolvidos, com seus respectivos equipamentos culturais, que, nesta quinta-feira (19/10), funcionam em horário estendido, até as 22h, com uma programação turbinada. A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, que vem sendo realizada mensalmente desde julho deste ano, dá, agora, um salto considerável em relação à edição anterior. Se em setembro a ação realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais contou com a participação de 20 municípios, nesta 4ª edição são 33 envolvidos, com seus respectivos equipamentos culturais, que, nesta quinta-feira (19/10), funcionam em horário estendido, até as 22h, com uma programação turbinada.









Ele chama a atenção para as distintas vocações das cidades participantes. “Alto Jequitibá, Contagem e Itabira manifestaram o desejo de participar com as exposições que estão em cartaz em seus equipamentos, além de saraus. Em Santa Rita do Sapucaí, teremos um clube de leitura da terceira idade, que é muito interessante. Já em Patos de Minas, por exemplo, há uma maior oferta de artes cênicas, com oficinas de dança”, situa.





A curadoria fica a cargo de cada município, conforme aponta, e não há qualquer critério ou tema preestabelecido. “Poderíamos trabalhar em torno do centenário de Fernando Sabino, por exemplo, mas não tem nada disso. Tanto a curadoria quanto a produção são de responsabilidade local. Lagoa da Prata preza pelas rodas de samba, de violão e viola, então isso é o que dá o tom por lá. É uma possibilidade para os grupos e artistas daquele município se apresentarem em um equipamento cultural”, diz.





Lei Paulo Gustavo

O aumento no número de cidades participantes se deve, entre outros fatores, ao momento da Lei Paulo Gustavo, com muitos artistas inscrevendo projetos, segundo o subsecretário. Arci adianta que, para a próxima edição, existe o desejo de que haja um intercâmbio de programação entre os municípios participantes com suas respectivas manifestações artísticas. Ele acredita que isso pode potencializar o projeto, beneficiando todas as partes. As próprias cidades que integram o circuito vêm tendo etorno muito positivo, em vários aspectos, conforme aponta.





Em BH, participam desta quarta edição da Noite Mineira: Palácio das Artes, Memorial Vale, Museu das Minas e do Metal, Museu Mineiro, Museu de Ciências Naturais da PUC–Minas, Museu dos Militares Mineiros, Palácio da Liberdade, Biblioteca Pública Estadual, Centro de Arte Popular e Ponto de Cultura Sôuai, no Jardim Leblon.





4ª NOITE MINEIRA DE MUSEUS E BIBLIOTECAS

Programação até as 22h pode ser conferida no seguinte link: https://drive.google.com/file/d/1eWMrG06JGSJHDJRpPzuZZSibZwTwJpem/view