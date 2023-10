677

Júlia Guedes se apresenta na Casa Belloni nesta quinta-feira Rodrigo Bressane/DIVULGAÇÃO

A herança musical de Júlia Guedes pode ser conferida, ao vivo, nesta quinta-feira (19/10), a partir das 20h, na Casa Belloni (Av. João Pinheiro, 287 – Centro). A artista – filha de Gabriel Guedes, neta de Beto e bisneta de Godofredo – aposta em repertório recheado de afeto e musicalidade, em voz e piano, dentro do projeto Jardim Musical. Compositora, pianista, artista visual e designer, Júlia faz passeio pelo Clube da Esquina e por canções autorais durante o show desta noite. Ela ainda está entre os 12 jovens que participam do Programa Jovem Instrumentista 2023, do BDMG Cultural. Ingressos à venda pelo Sympla.









• JOÃO GILBERTO X GRAVADORA





04:00 - 19/10/2023 Em seu terceiro álbum, Lamparina investe em ser "Original Brasil" Júlio Boll /Folhapress) O processo do cantor e compositor João Gilberto contra a EMI Records ganhou novo parecer na terça-feira (17/10). Conforme acórdão divulgado pela 14ª Câmara De Direito Privado (Antiga 9ª Câmara Cível) da Justiça do Rio de Janeiro, o quarto Laudo Pericial do caso foi homologado e, com isso, foi fixada indenização contra a gravadora no valor de R$ 150 milhões. A decisão ainda cabe recurso. A ação contra a EMI foi aberta em 1997, quando João Gilberto – falecido em 2019 – fez um pedido de indenização por danos morais, em razão da remasterização não autorizada de músicas em CDs. Em março de 2022, o STJ também afirmou que as fitas originais, solicitadas por Gilberto, poderiam seguir em posse da gravadora. A Universal Music, que responde pela antiga EMI Records, foi procurada pela reportagem, mas não respondeu ao pedido de posicionamento. (









• POEMACAST DE PEDRO MURIEL





Os ingressos para o show de lançamento do “Poemacast Pedro Muriel – Temporada 5” já estão à venda pelo Sympla (R$ 35, segundo lote). O evento, que acontecerá em 19 de novembro, às 11h, no Teatro de Bolso Sesiminas, é uma homenagem ao mineiro Pedro Muriel, que morreu em 2022 em decorrência de doença neurológica rara. Autor de três livros de poesia – “Proesia” (2017), “Numa esquina dos trópicos” (2018) e “Rodas de leitura” (2018) –, criou o “Poemacast”, podcast realizado de forma colaborativa, que buscou democratizar o acesso à poesia e o compartilhamento da arte literária. Hoje toda a obra do autor é cuidada e promovida pelo Instituto Pedro Muriel Presente. O Trio Amaranto e Lula Ribeiro estão entre os artistas confirmados.





Suellen Sampaio Pablo Bernardo/divulgação



• “MARCAPASSO” COM SUELLEN SAMPAIO





Artista da dança afro-brasileira, Suellen Sampaio (foto) apresenta “MarcaPasso”, nesta quinta (19/10), às 19h30, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. No espetáculo, ela investiga se é possível dançar amor sem doer e, caso doa, ela pergunta: “É possível dançar leve uma dor pesada?”. Segundo a própria artista, “tijolo por tijolo, construir o seu próprio lugar, mesmo que o amor destrua, é uma proposta”. Entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do evento. A apresentação faz parte do projeto Diversidade Periférica.









• 59 VOZES REUNIDAS





O Coral do Minas Tênis Clube faz única apresentação nesta quinta (19/10), às 19h, para celebrar os 10 anos do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). No recital, canções da música brasileira e clássicos mundiais. Regidos pela maestrina Eliane Fajioli, o concerto conta com 59 vozes. Os coralistas estarão acompanhados de Leonardo Cunha, ao piano, Samuel Gomide e Paula Cordeiro, ao violino, Vitor de Abreu, à viola, e Gláucia Furtado, ao violoncelo. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria local ou no site Eventim.