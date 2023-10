677

Tomorrowland Brasil cancela shows desta sexta-feira (13) Divulgação A terceira edição do Tomorrowland Brasil, que acontece em Itu, no interior paulista, desde quinta (12/10), teve a sessão desta sexta (13/10) cancelada. A organização do festival postou em seu perfil no Instagram que a razão do cancelamento é o mau tempo na região.

Diz o comunicado: "Devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro.

Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas."

Depois de sete anos, o Tomorrowland Brasil, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, está de volta ao país. A terceira edição está programada para acontecer até sábado, 14 de outubro, e reúne DJs como Tiësto, Martin Garrix e Alok.