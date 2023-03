Tomorrowland Brasil 2023: confira as primeiras atrações do line-up

Tomorrowland Brasil voltará dias 12, 13 e 14 de outubro em São Paulo (foto: Divulgação) O Tomorrowland Brasil anunciou nesta terça-feira (28/3) a primeira fase do line-up para o grande retorno ao país, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de outubro de 2023, no Parque Maeda em Itu, São Paulo. O festival apresenta 61 artistas conceituados mundialmente e o line-up completo contará com mais de 150 dos melhores nomes da música eletrônica guiados pelo tema “The Reflection of Love”.





Depois de duas edições em 2015 e 2016, um dos maiores festivais de dance music do mundo anunciou o retorno à América do Sul para uma nova edição do Tomorrowland Brasil de 12 a 14 de outubro de 2023. Confira os nomes já anunciados na primeira fase do line-up:





Line-up da Tomorrowland Brasil divulgado nesta terça-feira (28/3) (foto: Divulgação)







"Estamos entusiasmados em apresentar os primeiros nomes confirmados, este é apenas o começo e temos muitas surpresas reservadas para o restante do line-up!", afirma Debby Wilmsen, porta-voz oficial do Tomorrowland.

Ela completa: "Nosso objetivo é criar um ambiente mágico e único, com o melhor da dance music global, e relembrar o Brasil que o Tomorrowland é muito mais que só um festival. Mal podemos esperar para finalmente receber os fãs em Itu, nesta edição histórica no Brasil.”



Encontro entre música e natureza

A confirmação destes artistas aumenta ainda mais a expectativa para a 3ª edição brasileira que, além da programação musical, também promove experiências inovadoras com performances ao vivo, ativações artísticas e efeitos especiais impressionantes.





Uma destas experiências será a estreia do CORE Stage no Brasil, onde música e natureza se encontram. O palco teve enorme sucesso na edição “The Reflection of Love” na Bélgica, por sua super-produção que combina luzes, cores, efeitos sonoros e tecnologia de ponta para criar uma sensação envolvente para o público.





A área de camping DreamVille também é um dos destaques do festival para aqueles que desejam viver intensamente sem sair do local e ainda aproveitar o The Gathering, festa oficial de abertura que acontece no dia 11/10.





A divulgação completa do line-up será feita em fases nos próximos meses e os ingressos estarão disponíveis a partir desta quinta, 30 de março, às 15h CEST | 10h BRT no site oficial do Tomorrowland Brasil. A expectativa é de sold out já nas primeiras horas, como em todas as edições do festival pelo mundo até o momento.