Pinturas faciais dos atores de "O toró" se inspiram nas carrancas do São Francisco



Na Europa antiga, o ofício dos bardos era contar histórias, criar versos, poemas e músicas para declamá-los publicamente. A Inglaterra deu ao mundo o bardo mais célebre: William Shakespeare (1564-1616), autor de “Hamlet”, “Romeu e Julieta” e “Sonho de uma noite de verão”, entre outros clássicos do teatro.

Imaginário sertanejo

Shakespeare conta a história de Próspero, duque que teve sua posição roubada pelo irmão, Antônio. Buscando recuperá-la, ele atrai o usurpador para uma ilha deserta. Em “O toró”, o mar italiano é substituído pelas correntezas poderosas do Rio São Francisco, enquanto os personagens se inspiram em figuras icônicas do imaginário brasileiro.

“Buscamos as versões da peça em português. A cada tradução, as expressões inglesas tinham interpretação diferente, era confuso. Então, traduzimos já com a nossa linguagem, utilizando as expressões idiomáticas de Minas Gerais”, afirma o diretor Yuri Simon.

No original de Shakespeare há o Homem da Lua, por exemplo. “De começo, não entendemos. Quando pesquisamos, vimos que é um personagem do folclore inglês que não temos aqui no Brasil. Mas temos o São Jorge”, comenta Simon.

No ritmo do congado e da folia de reis, “O toró” se inspira nas montagens apresentadas pelo bardo inglês no século 17. “Shakespeare não tinha cenografia, tinha elementos cênicos que configuravam uma cadeira, por exemplo. Por isso, optamos pela cenografia mais fria, mais limpa, para podermos destacar os figurinos dos atores”, afirma o diretor.

'O toró' comemora os 30 anos da Trupe de Teatro e Pesquisa, coletivo criado em BH

As roupas foram criadas por alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), com base no artesanato mineiro.

No fundo do palco, a caricatura de cada personagem é projetada. “Caricaturas funcionam como um capítulo de livro, apresentando cada um em cena”, observa Simon.

Reforçando a “mineiridade” shakespeareana, os atores se colorem com pinturas faciais inspiradas nas carrancas do Rio São Francisco.

“O TORÓ”

Espetáculo da Trupe de Teatro e Pesquisa. Estreia nesta sexta (13/10), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Em cartaz até 22/10, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), disponíveis na bilheteria e na plataforma Sympla.

