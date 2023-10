677

Laura Catarina diz viver momento de transição entre BH e a Bahia, onde mora atualmente Natie Paz/divulgação



Laura Catarina faz show nesta sexta-feira (13/10) com releituras da obra do pai, o cantor e compositor Vander Lee (1966-2016). Radicada na Bahia, ela vem à capital especialmente para subir ao palco do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os convidados da noite serão o multi-instrumentista, cantor e compositor Maurício Tizumba e o rapper Hot.

“Tive minha outra neném, uma baianinha linda. Em maio, fiz o lançamento do álbum em BH e foi um sucesso. Voltei agora para participar da apresentação do meu tio Marcos Catarina, em Contagem, e busquei a oportunidade de um outro show aqui”, conta.

“Consegui a data de 13 de outubro, marcada com cerca de um mês de antecedência. Embora tivesse pouco tempo para divulgação, resolvi apostar por causa da possibilidade de conexão com o público de BH. Quero mostrar o que estou propondo e vivendo neste momento”, explica.

Um novo momento

O repertório desta noite terá canções do disco dedicado a Vander Lee e autorais que ela nunca levou para o palco. O público verá um novo show, garante Laura.

No álbum “Estrela”, a sonoridade das releituras vai do pop ao forró, com participações de Dani Black, Mariene de Castro e Tizumba. Nesta noite, uma surpresa certamente será o dueto de Laura com o rapper Hot. Os dois improvisarão rimas ao vivo – algo inédito no cancioneiro de Vander Lee.

“Agora eu quero gravar o meu terceiro álbum, o segundo autoral. O show desta sexta-feira tem o caráter de diálogo e marca a despedida do projeto 'Laura Catarina canta Vander Lee'”, diz ela.

Mateus Bahiense (bateria), Gabriel de Matos (teclados e baixo) e Salvador Agustin (violão, guitarra e cavaquinho) acompanharão Laura. “Vou cantar também algumas músicas Lado B de Vander Lee e outras autorais”, adianta. “Minha intenção é agradecer ao público por todo o carinho”, diz ela.

A mineira já planeja os próximos passos da carreira. Conta que vai fazer isso “no tempo que dá”, por causa da maternidade. “Como estou com bebê bem pequeno, a ideia é trazer mais conteúdo para o digital, para o YouTube. Gravar vídeos, trazer minha arte de forma mais leve, ter contato com um público mais dinâmico no digital”, explica.

Vander Lee, claro, vai continuar ao lado da filha em sua jornada autoral. “No fundo, esse é um patrimônio imaterial. A luta é a mesma: temos de criar o nosso público, passinho por passinho. A gente trabalha muito para chegar nas pessoas. Recebo mensagens de gente que não conhecia meu pai e passou a ouvi-lo por minha causa”, conclui.

LAURA CATARINA

Show em homenagem a Vander Lee. Nesta sexta-feira (13/10), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). À venda na plataforma Eventim e na bilheteria da casa.

OUTRAS ATRAÇÕES MUSICAIS

ADRIANA ARAÚJO

Voz feminina do samba mineiro, Adriana Araújo (foto) faz show com entrada franca, nesta sexta-feira (13/10), às 22h, na Galeria Aberta Amílcar de Castro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). A moça que fez bonito nos coletivos Samba da Roda de Saia e Samba das Pretas é convidada do FestCurtas. Sua apresentação tem a ver com o cinema, pois participa de sua banda o jovem Cícero Lucas, que fez o papel do garoto protagonista do filme “Marte Um”, de Gabriel Martins. Entrada franca.

Adriana Araújo se apresenta durante o FestCurtas, no Palácio das Artes Nonato Fotografia/divulgação

ONDA VAGA

Banda argentina traz a BH a turnê do disco “Raojo”. Nesta sexta (13/10), com abertura da casa às 21h. Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Inteira: R$ 110 e R$ 120. Vendas no site da casa.

LUREX CANTA QUEEN

A banda mineira Lurex faz tributo ao Queen com o show “Don't stop now”, que será apresentado no sábado (14/10), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro), com ingressos a partir de R$ 120 (inteira).

FILARMÔNICA DE MINAS

Concerto “Couperin por Ravel e Strauss”, com regência do maestro José Soares. Sábado (14/10), às 18h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Peças “Gymnopédies nº 3” e “nº 1”, de Satie e Debussy; “Suíte de danças sobre peças para cravo de Couperin”, de Richard Strauss; “Suíte francesa”, de Poulenc; e “Le tombeau de Coperin”, de Ravel. Inteira: de R$ 70 (balcão) a R$ 175 (camarote), com meia na forma da lei. Vendas no site da Filarmônica.

GRUPO ARUANDA

Cancioneiro popular. Domingo (15/10), às 11h30, no Museu Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim). Entrada franca.