Repertório de Nando Reis terá canções de sua fase com a banda Titãs e de sua carreira solo Bruno Menezes/divulgação

Nando Reis está confirmado para a quarta edição do Festival daFlor, que será realizado em 28 de outubro, no La Vista (BR-356, 7.515, Belvedere), a partir das 18h. O evento comemora os 10 anos do bar Jângal BH e terá a participação especial do Projeto Cantim. No repertório, o ex-Titãs resgata “Marvin”, “Por onde andei”, “Relicário”, “All Star” e “Sou dela”, entre outros sucessos de sua carreira.





• HERMANO MC LANÇA “ÁGUA”

• QUARTETO HORIZONTE EM CONCERTO

"Dois rios", parceria de Nando com Samuel Rosa e Lô Borges, e "Onde você mora", com Marisa Monte, também estão no setlist. Os ingressos custam R$ 110 (meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível) e estão à venda em produtoracriar.com.br. Serão oito horas de evento. Classificação: 18 anos. Informações: @produtoracriar (Instagram).Artista independente da cena hip-hop de BH, Hermano MC, de 19 anos, mandou para as plataformas digitais o álbum “Água”, com canções de vários estilos na vertente rap/trap. A faixa "O amor" é o destaque do disco. A produção musical é de Baião (que já trabalhou com Konai e Vmz) e a masterização de Fernando Delgado, recentemente indicado ao Grammy por sua participação no álbum de Martinho da Vila. A faixa traz clipe gravado por NajaVFX, disponível no canal de Hermano MC no YouTube, assim como todas as sete faixas do novo álbum.O Quarteto Horizonte é a atração da série Música de Câmara, projeto da Orquestra Ouro Preto, nesta quinta (12/10), às 19h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, Funcionários). Criado em dezembro de 2013, o grupo é formado pelo violoncelista Robson Fonseca e as violinistas Ana Zivkovic, Katarzyna Druzd e Kamila Druzd. Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 18h.