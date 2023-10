SIGA NO

677

A atriz Carla Gugino está no elenco da nova aposta da Netflix no universo do terror Eike Schroter/ Netflix/divulgação

Para comemorar o mês do terror, a Netflix estreia nesta quinta-feira (12/10) sua nova minissérie do gênero: “A queda da casa de Usher”. A produção é comandada por Mike Flanagan – diretor que assinou outros sucessos como “A maldição da residência Hill”, “A maldição da mansão Bly” e “O clube da meia-noite” – e conta a história de uma família assombrada por erros de seu passado.





Baseada no conto homônimo de Edgar Allan Poe, a trama acompanha os irmãos Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell) comandando um império de riqueza, fruto do sucesso da Farmacêutica Fortunato – o negócio da família.

Tudo passa a ruir quando integrantes do clã começam a ser assassinados após o surgimento de uma misteriosa mulher do passado do patriarca.



O trailer oficial mostra alguns dos assassinatos que vão guiar o enredo da série e ainda prova que a produção mescla mistério, investigação e uma pitada de sobrenatural.



No elenco estão vários atores que participaram de “A maldição da residêncial Hill”, entre eles Henry Thomas, Carla Gugino, Kate Siegel, T'Nia Miller e Katie Parker. Completam o time Zach Gilford, Annabeth Gish e Rahul Kohli, de “Missa da meia-noite”, e também Sauriyan Sapkota, Crystal Balint e Aya Furukawa, de “O clube da meia-noite”, mostrando Flanagan gosta de trabalhar com rostos já conhecidos.

Liberdade criativa

Ambientada em uma mansão gótica – assim como as outras produções do diretor –, a trama de “A queda da casa de Usher” foi lançada por Poe em 1893 e já ganhou várias adaptações para o cinema, como o filme francês “La chute de la maison Usher”, dirigido por Jean Epstein, e “O solar maldito de Roger Corman”, lançado em 1960.



Dessa vez, Flanagan tem mais tempo de tela para adaptar o enredo e, claro, tomar liberdades criativas para contar a história.



Vale lembrar que essa deve ser uma das últimas parcerias do diretor com a Netflix, já que ele e sua equipe assinaram com o Prime Video. A informação foi divulgada pela Variety.

"A Amazon é um estúdio que admiramos há muito tempo. O compromisso deles de se envolver em séries e conteúdos inovadores está alinhado com o espírito do que construímos na Intrepid. Estamos ansiosos para trabalhar com toda a equipe da Amazon", afirmou o diretor.

“A QUEDA DA CASA DE USHER”

Série estreia nesta quinta-feira (12/10). Oito episódios, disponíveis na Netflix