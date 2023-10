SIGA NO

Gabriel Diniz morreu em 2019 em um acidente de avião Reprodução/Instagram O pai do cantor Gabriel Diniz, morto em 2019 em um acidente de avião, anunciou que vai lançar um álbum póstumo do filho no dia 18 de outubro.

O disco, chamado "Não é, mas poderia ser", foi desenvolvido usando inteligência artificial e contém faixas inéditas.

"O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores! Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente!" disse Cinzato Diniz, pai do cantor, nas redes sociais.

A data de lançamento será no mesmo dia em que Gabriel Diniz completaria 32 anos. O anúncio causou polêmica, e muitas pessoas comentaram no post de Cinzato Diniz que a morte do cantor deveria ser respeitada.

"Sei que para os fãs isso vai ser algo incrível até demais, mas fico me perguntado até aonde vai a cobiça do ser humano trazer a voz de alguém que já não está entre nós pra ganhar dinheiro", escreveu um internauta. Por outro lado, muitos fãs celebraram o novo disco.