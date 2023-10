677

Atriz Bianca Comparato vive Carmem em 'João sem Deus - a queda de Abadiânia' Mariana Caldas/Divulgação Por conta da cara de adolescente, a atriz Bianca Comparato coleciona no currículo papéis de mulheres mais jovens. Mas, em ‘João sem Deus - a queda de Abadiânia’, ela dá vida a Carmem, uma mulher de aproximadamente 40 anos, bem perto dos 37 que a artista tem. A série estreia na sexta-feira (13/10) no Canal Brasil e na Globoplay. Por conta da cara de adolescente, a atriz Bianca Comparato coleciona no currículo papéis de mulheres mais jovens. Mas, em ‘João sem Deus - a queda de Abadiânia’, ela dá vida a Carmem, uma mulher de aproximadamente 40 anos, bem perto dos 37 que a artista tem. A série estreia na sexta-feira (13/10) no Canal Brasil e na Globoplay.









Bianca fez seu primeiro trabalho de alcance nacional em 2004, fazendo uma participação na série ‘Carga pesada’ e na novela ‘Senhora do destino’. De lá para cá, ela coleciona papéis em filmes, séries em streaming e na TV aberta e em novelas. Mas em todos esses trabalhos, nenhum teve uma carga dramática tão forte quanto Carmem.

“Eu tive muitos desafios, o primeiro foi a barreira das pessoas me verem nesse papel, exatamente por eu não ter um exemplo desse na minha carreira. Eu não tinha uma referência de outra personagem como essa. Para mim, é deliberadamente fora da curva mesmo. Espero que cheguem outros personagens como esse para mim também”, deseja.

Talento de família

Durante a premiére da série, no Festival do Rio, no começo da semana, a família Comparato marcou presença, o que deixou Bianca muito orgulhosa. Ela fez questão de levar as irmãs, a mãe e a prima para tirar fotos no tapete vermelho e exaltou que o apoio da família foi fundamental em cada momento de sua carreira.

Ao Estado de Minas, a irmã de Bianca, a também atriz Lorena Comparato, contou como a relação das duas é de parceria. “A gente se completa. Temos energias muito diferentes e ao mesmo tempo a gente tem pontos de vista que, juntos, se unem e se completam. Eu tenho muito orgulho dela, tudo que a Bianca faz eu choro. Eu sou a fã número um. Sempre admirei muito ela. A gente tem muito esse lugar de parceria, de companheirismo na profissão, né?”, destacou.

Lorena deu vida à sertaneja Gláucia, na série ‘Rensga hits’. A produção da Globoplay foi exibida recentemente pela TV aberta. “Foi muito emocionante ver as pessoas cantando as músicas, as pessoas reconhecendo, tentando falar o nome da série. E, para mim, foi muito gostoso rever. O canal aberto dá uma emoção diferente, eu acho que é uma emoção de você estar literalmente dividindo aquela tela com milhares de pessoas naquele mesmo horário e de chamar as pessoas também para assistirem, né? E o tema é muito Brasileiro, né? A gente tá falando de música sertaneja”, revelou.