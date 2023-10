SIGA NO

Segundo amigos ligados ao casal, o relacionamento de Giovanna Antonelli e Leonardo Nogueira já chegou ao fim Reprodução/Instagram A coluna Mariana Morais vem acompanhando o imbróglio envolvendo a crise no relacionamento de Giovanna Antonelli com Leonardo Nogueira, após graves acusações que pesaram contra o agora ex-Globo, e resultaram em uma investigação realizada pelo departamento de compliance da emissora. Segundo amigos ligados ao casal, o relacionamento já chegou ao fim.

A informação, segundo apuramos, é que a relação começou a subir no telhado antes mesmo da demissão de Leonardo na TV Globo. "Já vinham separados de corpos, mas ainda dividiam o mesmo teto", disse a fonte, que ainda revelou que a saída de Leonardo de casa não demoraria muito para acontecer. Contudo, até então, nenhum dos dois havia dado margem para que o término se tornasse público, visando preservar a imagem do diretor diante da emissora e até dos próprios filhos.

Na ocasião, demonstrar que a relação subiu no telhado pegaria muito mal, devido à polêmica que se instaurou nos bastidores da novela “Fuzuê”, que até então tinha a direção artística assinada por Leo Nogueira. Com a polêmica que tomou conta dos bastidores da trama, a qual, inclusive, a imprensa está proibida pela Justiça de noticiar com detalhes, Nogueira acabou afastado da função e não embarcou em um novo projeto dentro da emissora desde então.

Mas, agora que a Globo já oficializou a demissão, Giovanna Antonelli, aos poucos, começa a dar os primeiros sinais de que o casamento chegou ao fim. A começar pelas fotos em casal, que foram retiradas do ar em suas redes sociais. Além disso, a atriz também removeu até mesmo os registros em que o casal aparecia ao lado da família. Já no perfil de Leonardo, as fotos em casal continuam, mas o último registro dos dois juntos é de três meses atrás. Ele sequer fez um post em comemoração ao Dia dos Namorados, como costumava fazer nos anos anteriores.

Procurada pela coluna para falar sobre o término, a assessoria de Giovanna Antonelli não retornou o contato até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto.

Demissão da Globo

Leonardo Nogueira foi demitido da TV Globo, no fim do mês de setembro, após 25 anos de casa. Em nota, a Globo disse que "não tolera nenhum tipo de desvio ético", ao justificar a dispensa do diretor.

Ao comunicar a dispensa do diretor, a emissora emitiu o seguinte comunicado: "A Globo não comenta casos de compliance e aproveita para reiterar que não tolera nenhum tipo de desvio ético. A empresa mantém um Código de Ética, que deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas. Tem também uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas".