Banda argentina Seattle Supersonics se apresenta nesta quarta (11/10), no Minascentro







As canções do Nirvana estão lá, o mais fiel possível aos arranjos originais de Kurt Cobain, Dave Grohl e Krist Novoselic, com sua dinâmica de calmaria, explosão e calmaria. Desta vez, porém, há algo diferente na calmaria e na explosão. São os timbres sinfônicos.

"Os arranjos da orquestra foram feitos pensando nos momentos de agressividade e de calma das gravações do Nirvana", afirma o baterista Esteban Molina. "Os músicos sinfônicos estão lá exatamente para potencializar os momentos de tristeza e euforia em cada bloco de cada música."

A banda Seattle Supersonics foi criada em 2010, em Buenos Aires, e sua formação inclui, além de Molina, o vocalista e guitarrista Ezequiel Díaz e o baixista Cristian Montero. Como de costume nas bandas de covers, o trio procura reproduzir não apenas os arranjos originais do Nirvana, mas figurinos, cortes de cabelo e trejeitos.

A turnê de 14 shows pelo Brasil, incluindo capitais como Porto Alegre e São Paulo (13/10), marca a primeira vez em 13 anos de carreira que o trio se junta a músicos de uma orquestra. No show, eles são acompanhados por até 12 instrumentistas da Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, que são regidos pelo maestro Adriana Machado.

Repertório de todos os discos



"Escolhemos as músicas que mais combinavam com instrumentos orquestrais, de forma que a orquestra pudesse ser não só coadjuvante, mas que contribuísse para ornamentar a obra", diz o maestro. "Foram utilizados apoios harmônicos e interações rítmicas, de forma que as melodias criadas para a orquestra soassem como se estivessem lá desde sempre".

Ao longo das mais de 2h de apresentação, o repertório passeia por todos os discos da banda, incluindo canções como "In bloom", "Drain you", "All Apologies", "About a girl", "Love buzz", "Territorial Pissings" e, claro, "Smells like teen spirit". Músicas de outros artistas interpretadas pelo Nirvana também aparecem na setlist, como "The man who sold the world", de David Bowie.



"TRIBUTE OF NIRVANA"

Com Seattle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, nesta quarta (11/10), às 21h, no Grande Teatro do Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro). Ingressos de R$ 160 (inteira, setor superior) a R$ 360 (inteira, setor 1), à venda pelo Sympla ou na bilheteria local.