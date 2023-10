677

Maria Gadú faz show no Sesc Palladium em 18 de outubro Instagram/reprodução

Em 18 de outubro, a cantora Maria Gadú traz o show "Quem sabe isso quer dizer amor" ao Grande Teatro do Sesc Palladium, em BH, interpretando canções que marcaram sua carreira – da autoral "Shimbalaiê" a releituras de composições de Renato Russo, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Marisa Monte, entre outros. Pede-se a doação de 2kg de alimento para o projeto Mesa Brasil.

• CineBH premia o filme “Guapo'Y”

“Guapo’Y”, coprodução entre Paraguai, Argentina e Qatar com direção de Sofía Paoli Thorne, foi premiado como melhor filme da Mostra Território tanto pelos júris oficial e da crítica da 17ª CineBH, no domingo (1/10) à noite. “Guapo'y” ganhou o Troféu Horizonte e prêmio de R$ 10 mil. O júri oficial premiou também a atriz Gisela Yupa por “Diógenes”, filme peruano de Leonardo Barbuy. Outra premiação do júri foi para o colombiano “Puentes en el mar”, de Patricia Ayala Ruiz. Já “Paisagem de inverno”, produção mineira, levou o prêmio do júri oficial na categoria “Em desenvolvimento”.

• Adeus ao ator Jake Abraham

Jake Abraham, ator do filme “Jogos, trapaças e dois canos fumegantes” (1998), dirigido por Guy Ritchie, morreu em decorrência de um câncer de próstata, aos 56 anos. Abraham tornou público o diagnóstico em julho deste ano, já com metástase. “É assustador ser confrontado com sua própria mortalidade. É a coisa mais tenebrosa que alguém pode enfrentar. É muito difícil”, disse o artista, em entrevista ao jornal The Liverpool Echo. Ele morreu no último domingo (1/10).

• Editais da Lei Paulo Gustavo

Inscrições para três editais da Lei Paulo Gustavo – Premiação das Culturas Populares e Tradicionais Culturas Urbanas e para Pontos de Cultura; BH Múltiplas Artes e Culturas; BH Nas Telas – já podem ser feitas, exclusivamente, por meio da plataforma Mapa Cultural BH, no Portal da PBH.

• Podcast sobre Rita Lee

Já está disponível no Spotify, Deezer e YouTube o podcast “Rita Lee – Discografia comentada”. Idealizado e apresentado pelo jornalista Beto Feitosa, o programa traça um panorama da cena musical nos anos em que a cantora e compositora lançou seus discos. São 33 episódios.