677

Sérgio Monteiro vive atualmente nos Estados Unidos; ele é diretor do Departamento de Piano da Universidade de Oklahoma Instagram/reprodução

Pianista fluminense radicado nos Estados Unidos desde 2010, Sérgio Monteiro é o convidado desta noite da série Concertos Gerdau. O recital no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas tem um quê de especial, já que será o primeiro que o solista faz no Brasil com plateia, desde a pandemia. E será o único – já nesta semana ele retorna para Oklahoma City, onde dirige o Departamento de Piano da universidade de mesmo nome. Pianista fluminense radicado nos Estados Unidos desde 2010, Sérgio Monteiro é o convidado desta noite da série Concertos Gerdau. O recital no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas tem um quê de especial, já que será o primeiro que o solista faz no Brasil com plateia, desde a pandemia. E será o único – já nesta semana ele retorna para Oklahoma City, onde dirige o Departamento de Piano da universidade de mesmo nome.









Na sequência, o pianista executa obras de Oswald e Vierne, autores com quem tem bastante familiaridade. Artista do selo Naxos desde 2015, vem, desde então, lançando um álbum por ano. Já dedicou um disco ao repertório do brasileiro e dois ao do francês. De Oswald, compositor carioca do romantismo, Monteiro vai apresentar "Trois études", uma de suas obras mais importantes.





"Essa gravação do Oswald (lançada pela Naxos em 2015, na série Grand Piano) já atingiu 15 milhões de streams." É um número impressionante, Monteiro concorda, que chama a atenção até de "pessoas da música popular", ele diz. "É motivo de muito orgulho, pois Henrique Oswald, infelizmente, não é muito conhecido."

Tocar ao vivo ficou mais interessante, principalmente depois da pandemia, quando todo mundo ficou ouvindo concertos por vídeo. Como intérprete, é muito frio tocar com câmera Sérgio Monteiro, pianista



Monteiro gravou toda a obra de Vierne – seu álbum mais recente, lançado em março, é o segundo volume dedicado às composições para piano do francês (até o momento, atingiu 50 mil streams no Spotify). Terminando a noite, o instrumentista executa uma das peças mais virtuosísticas para piano de Liszt, a "Rapsódia espanhola".

• Leia também: Fundação de Educação Artística chega aos 60 anos com programação especial





Nascido em Niterói, Monteiro iniciou os estudos de piano na primeira infância, com a mãe. Bacharel e mestre pela UFRJ, deixou o Brasil em 2000 – primeiramente para o doutorado na Eastman School of Music, em Nova York. Depois viveu cinco anos entre a Itália, Alemanha e Suíça, até entrar para a docência em Oklahoma.





Dividindo-se entre a academia, gravações, apresentações solo e como solista ao lado de orquestras, Monteiro considera a melhor parte de um recital o contato com o público. "E cada um é diferente, justamente porque a plateia é diferente. Tocar ao vivo ficou mais interessante, principalmente depois da pandemia, quando todo mundo ficou em casa ouvindo concertos por vídeo. Para a gente, como intérprete, é muito frio tocar com câmera."

CONCERTOS GERDAU

Recital com o pianista Sérgio Monteiro. Nesta terça (3/10), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). À venda na bilheteria e na plataforma eventim.com.br

Pianista Eduardo Hazan vai se apresentar com a Orquestra Jovem de BH Paulo Lacerda/divulgação

PRÓXIMAS ATRAÇÕES

A série Concertos Gerdau terá, além da apresentação desta noite, duas datas até o fim do ano. No próximo dia 31, a Orquestra Jovem de Belo Horizonte, sob a regência de César Timóteo, se apresenta ao lado do solista Eduardo Hazan (piano).

Fechando a agenda de 2023, a série leva, em 21 de novembro, ao teatro do Minas, duo formado pelo violoncelista Grigory Alumian e pela pianista Rinko Hama. Ingressos à venda.