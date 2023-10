677

Aos 92 anos, Silvio Santos venceu a categoria "Apresentadores de TV/Streaming" Lourival Ribeiro/SBT/Divulgacao

Silvio Santos, Danilo Gentili, Leo Dias, Igor Guimarães e João Kepler foram vencedores do Prêmio iBest, anunciado na última sexta-feira (29/9). Silvio Santos foi eleito por voto popular na categoria “Apresentadores de TV/Streaming”ao lado de Danilo Gentili.





O apresentador do "The Noite" ainda ganhou nas categorias “Humor”, “Influenciador Twitter”, “Influenciador São Paulo”, pelo voto popular, e “Influenciador de Opinião”, pelo júri da Academia.

O público elegeu Leo Dias como vencedor na categoria de “Celebridades e Fofocas”. João Kepler, do programa "Pivotando", do SBT News, foi escolhido pelo júri da Academia como melhor “Influenciador de Economia e Negócios”.

Já a categoria “Revelação Digital e Humor”, foi vencida pelo comediante Igor Guimarães, tanto no voto popular quanto no da Academia.

O Prêmio iBest é considerado a mais relevante premiação no ramo da internet. O prêmio tem o objetivo de eleger os melhores do universo digital, somando as plataformas de sites, aplicativos e as principais redes sociais.

O público tem a oportunidade de escolher entre 105 categorias, correspondentes às tendências que moldam o universo on-line. Além da votação popular, o prêmio apresenta a “Academia iBest”, em que a votação é feita por um grupo de especialistas.