Mostra 'Van Gogh & Impressionistas' oferece experiência imersiva ao público Lightland/divulgação

A mostra "Van Gogh & Impressionistas" segue em cartaz no Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 – Pampulha). Neste fim de semana, promove ação especial para celebrar o Dia Nacional do Idoso, comemorado neste domingo, 1º de outubro. Hoje (29/9) e amanhã, serão distribuídos ingressos para a exposição imersiva. Haverá uma cota diária de 30 ingressos (um por CPF), que deverão ser retirados pessoalmente pelo idoso no SAC do Del Rey (2º piso), mediante apresentação de documento oficial com foto.

LITERATURA AFRICANA E INDÍGENA

Com histórias que valorizam a literatura afrodiaspórica, afro-brasileira, africana e indígena, Alegriô, o novo selo da Aletria Editora, será lançado neste sábado (30/9), às 14h, no Teatro Santo Agostinho (Rua dos Aimorés, 2.679 – Lourdes). Para celebrar o lançamento, também haverá a estreia do espetáculo literomusical “Mama África: Contos afro-brasileiros”, que homenageia as múltiplas tradições orais de povos africanos. Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.

Rodrigo Robleño leva a arte do palhaço a Santa Luzia neste sábado (30/9) Carla Mesquita/divulgação

TEATRO GRATUITO EM SANTA LUZIA

A 3ª Mostra Teatro Popular em Minas segue com programação gratuita neste sábado (30/9), das 17h às 21h, e domingo (1º de outubro), das 13h às 20h, em Santa Luzia, na Grande BH. Peças, espetáculos de dança e teatro de bonecos fazem parte do evento.Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência no Teatro Municipal. Nos outros locais, as entradas serão distribuídas por ordem de chegada.

Neste sábado (30/9), o destaque é o espetáculo “O palhaço está solto!” (21h), em que o palhaço Viralata (Rodrigo Robleño) realiza números de malabarismo, com a participação do público. Amanhã, a comédia de sucesso “Gua-ra-pa-rir” (20h), com Kayete, será a principal atração.