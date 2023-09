677

Geraldo foi ator, diretor, produtor, administrador teatral e autor Reprodução/Instagram Morreu na tarde desta sexta-feira (29/9), aos 93 anos, o ator e diretor Geraldo Matheus Torloni. O pai de Christiane Torloni faleceu por volta das 17h, de causas naturais, no Hospital Unimed-Rio, na zona oeste do Rio. Ele estava internado no hospital desde o dia 10 deste mês.





O velório e o enterro de Geraldo Matheus acontecem neste sábado (30/9), no Rio de Janeiro, com cerimônia reservada para família e amigos. A atriz usou as redes sociais para se despedir.



"Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'."



Geraldo Matheus Torloni

Geraldo foi ator, diretor, produtor, administrador teatral e autor.



Fez parte da primeira turma de alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, em 1948, ao lado de Monah Delacy, com quem se casou 6 anos depois, em 1954.



Dirigiu o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o antigo Teatro Bloch, também na capital carioca.



Geraldo deixa a mulher, Monah Delacy, dois filhos, Christiane Torloni e Márcio Torloni, um neto, Leonardo Carvalho, e um bisneto, Lucca Carvalho.