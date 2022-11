Carlos Marcelo participa do "Encontro com a Literatura", no Ponteio

O jornalista Carlos Marcelo lançou os romances "Os planos" e "Presos no paraíso" (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O escritor e jornalista Carlos Marcelo é o convidado do “Encontro com a literatura” deste sábado (19/11), às 17h, no Ponteio Lar Shopping (BR-356, 2.500, 1º piso – Santa Lúcia). Iniciativa da Academia Mineira de Letras, o evento é comandado pela jornalista Daniella Zupo, que conversará com Carlos sobre o romance “Os planos” (Letramento), lançado em 2021.

Crimes, ilusões e ressentimentos movem o segundo romance de Carlos Marcelo. Dividida em duas partes (“O plano” e “Outro plano”), como os lados de um LP, a trama se passa na capital do Brasil assombrada pela Operação Lava-Jato, com alusões a fatos marcantes do noticiário político dos últimos anos.

O escritor diz que “Os planos” é uma narrativa sobre sonhos corrompidos pela sensação de impunidade e impregnada pelo desalento com o país.

Carlos Marcelo também é autor de "Renato Russo: O filho da revolução" (Planeta, 2009), "O fole roncou!: Uma história do forró" (Zahar, 2012) e do romance "Presos no paraíso" (Tusquets, 2017), este último lançado na França pela editora Gallimard.